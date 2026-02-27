PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je prijateljstvo između Srbije i Kazahstana iskreno i da predstavlja temelj za razvoj odnosa dve zemlje u različitim oblastima i zahvalio je toj zemlji na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije.

Foto: Printskrin

Vučić posetio vojnu izložbu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je vojnu izložbu u okviru fabrike Besqaru u društvu predsednika Vlade Republike Kazahstan Olžasa Bektenova.

- Danas sam u Astani imao priliku da obiđem vojnu izložbu u okviru fabrike Besqaru i dodatno se upoznam sa dostignućima kazahstanske namenske industrije i savremenim tehnološkim rešenjima u oblasti odbrane i bezbednosti.

Posebnu pažnju su mi privukli projekti koji pokazuju kako inovacije, digitalizacija i razvoj domaćih kapaciteta mogu da doprinesu jačanju suvereniteta i stabilnosti jedne zemlje.

Sa @primeministerkz Olžasom Benktenovom sam razmatrao mogućnosti unapređenja saradnje u oblasti vojne industrije, transfera znanja i tehnologija, a razgovarali smo i o potencijalnim zajedničkim projektima koji bi doprineli modernizaciji i snaženju odbrambenih kapaciteta Srbije. - istakao je vučić.

Obraćanje Vučića

Vučić je rekao da ga tokom posete još očekuje i da obiđe kazahstansku vojnu fabriku i finansijski centar, kao i Centar za veštačku inteligenciju.

- Imali smo odlične plodotvorne razgovore sa predsednikom Tokajevim i premijerom Bektenovim. Sada nas očekuje odlazak u jednu njihovu vojnu fabriku i centar za AI. Postavili smo dobre temelje za dalji razvoj saradnje Kazahstana i Srbije. Počastvovan sam što sam primio najviši kazahstanski orden, i nadam se da ćemo uzvratiti gostoprimstvo - rekao je on.

Dodao je da postoji mnogo polja na kojima ima mogućnosti da sarađuju dve zemlje i to neuporedivo uspešnije.

- Potreban je dodatni angažman svih naših ljudi, još više vere da time doprinosimo ne samo saradnji između prijateljskih zemalja, zemalja koje poštuju teritorijalni integritet jedna druge, već je to važno zato što to služi i ide u korist i jednima i drugima. I verujem da su te oblasti i oblast veštačke inteligencije, informacionih tehnologija, poljoprivreda i vojna, odnosno namenska industrija, ali i da u samoj trgovini možemo mnogo toga da uradimo - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, jedna od oblasti je i turizam, privlačenje turista.

- Taj broj je uvećan oko pet puta, ali tu možemo da postignemo još mnogo, mnogo bolje rezultate. I u privlačenju Kazahstanaca u Beograd i Srbiju, i naravno naših ljudi da dolaze ovde u Kazahstan - rekao je predsednik Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li su u planu neki zajednički projekti Srbije i Kazahstana u smislu saradnje univerziteta, rekao da je sinoć dugo razgovarao o tome sa Tokajevim, a danas i sa Bektenovim.

- Teško je dostići njihov model. Oni donesu odluku, to je ozbiljna država koja sprovodi svoje odluke i oni su tri različita modela saradnje sa stranim univerzitetima napravili. Imaju ogromnu korist od toga i u čuvanju svojih ljudi u zemlji, u njihovoj obuci, u učenju, sticanju znanja, a istovremeno uz ugovore koje potpisuju da moraju da se vrate u zemlju i da svoje znanje ponude svojoj zemlji, a ne nekoj drugoj - rekao je Vučić.

Navodeći da je Kazahstan mnogo toga uradio u tom smislu, Vučić je kazao da su za Srbiju neke od tih stvari moguće, ali da su neke nemoguće.

- U našoj zemlji kada kažete deci da ne idu u školu optužujete onda nekog drugog da je kriv za loše obrazovanje ili manje znanja ili za propast školskog sistema. Borićemo se i videćemo šta je to što možemo da iskoristimo i što možemo da uradimo, što bi za nas bilo od velikog značaja. Verujem da će tu biti pomaka i to je posebno polje za saradnju, gde smo dogovorili sa vladom Kazahstana da oni daju svoje predloge, mi svoje predloge, pa da vidimo kako ćemo dalje - naveo je Vučić.

Kada je reč o veštačkoj inteligenciji, Vučić je rekao da je razgovarao sa sagovornicima u Astani o svemu, od satelita do namenske industrije.

Predsednik je naveo da bi u naredna tri meseca trebalo da se u Srbiji otvore neke nove fabrike namenske industrije koje će biti, kako je rekao, modernije, drugačije.

- Videćemo koliko ćemo da budemo uspešni - dodao je predsednik Vučić.

O odlikovanju

Istakao je da je posebno ponosan na odlikovanju koje mu je uručeno, i kaže da je čuvao interese svoje zemlje u teškim okolnostima.

- To je najviši orden, posebno sam ponosan. Velika mi je čast što sam to zaslužio. Ne sam zbog razvijanja našeg međusobnog prijateljstvan, već i zbog načina na koji sam štitio i čuvao interese svoje zemlje u nelakim trenutcima, neretko hodom po žici. Ponekad se to bolje i jasnije vidi sa strane. Kada ste suviše blizu, pogled je zamućen, pa ne možete sve da prepoznate. Zahvalan sam predsedniku Tokajevu i ljudima u Kazhstanu, što su to prepoznali. Jesam ja lični dobitnik, ali ga je suštinski dobila država Srbija, to ne bih mogao bez građana. Zaslužni su građani Srbije - kaže Vučić.

O Ekspu

Na pitanje da li je razgovarao sa Tokajevim o predstojećem Ekspu u Srbiji, Vučić kaže:

- Ja sam ovde bio više puta. Neposredno posle Ekspa, aa sam video kako je Ekspo izgradio ovaj grad. Astana je imala 10 bulevara, ne računajući stari deo Astane, i baš pored nas vam je nekoliko eksponata, velikih eksponata koji su rađeni tokom specijalizovane izložbe. Pogledajte danas, u ovom gradu imate duplo više stanovnika nego u to vreme. Kinezi kažu - izgradite put i pored puta će nići nove naseobine i ljudi će sami to da zaposednu. Ovde su divno izgradili grad, izuzetno pravilno, uzimali najbolja iskustva iz celog sveta. Teško da mi to možemo da stignemo u tom građevinskom smislu. Za nas će to mnogo da znači, vidim da su čak i Hrvati to priznali. Naša zemlja će da ima drugačije lice.

O projektu Jadar

Na pitanje da prokomentariše navode da "od projekta Jadar nema ništa dok je Vučić na vlasti", predsednik kaže:

- Do juče su govorili da sam ubica Srbije, zato što hoću litijum, da hoću da potrujem našu decu narandžastom vodom, da će da stavljaju specijalni šampon, a vodu će iz flaše da koriste, da ne bi koristili narandžastu vodu, do toga da sam sada ja kriv zato što se litijum ne iskopava. Naglasio sam vam bezbroj puta. Stvari su toliko perverzno-inverzne, da vi više ne znate šta da uradite. To je kao kada vam kažu - Vučić je uništio obrazovanje. Pa nisam ja deci rekao da ne idu u školu. Ja sam hteo da dovedemo najbolj kampuse, najbolje strane fakultete, da budu konkurencija, da se takmičimo u znanju. Sve bismo franšize doveli u Beograd. Da nam deca ostaju u zemlji. Oni su rekli - to ne valja, ajde sad da te srušimo, jer bi ti da otmeš naše privilegije, jer mi 3o godina živimo kao bubreg u loju, uzimamo para koliko nam treba, niko nam ne kontroliše ove posebne prihode, pa nećeš ni ti. Sada ćemo sve studente i druge da okrenemo protiv tebe. Kažu - uništena je Peta beogradska. Pa jesam ja deci rekao da ne idu u školu. Mi smo imali tri meseca zaustavljenu Petu beogradsku, zbog toga što su neki roditelji rekli deci - nemojte da idete u školu, zato što niste vi izabrali tog razrednog starešinu. Šta je bre ovo ljudi? Jeste vi čuli za zemlju gde ljudi protestuju protiv akvarijuma? Zašto? Zato što je nekome tako dunulo. Samo da se Srbija uništi. Sad čujete - oni će da kopaju litijum, ali nema kopanja dok je Vučić na vlasti. Samo, narode, pamet u glavu. Slušajte šta govore, gledajte šta rade. Samo da vidite kako je sve jedna velika prevara, prevara ogromnih razmera, koja je služila samo da bi Srbija bila srušena. Ništa više od toga.

O tuči blokadera u Mrčajevcima

O tuči blokadera u Mrčajevcima, Vučić kaže:

- Potukli se ljudi, malo se zapili, pa se potukli. Nadam se da nije ništa strašno. Sad biste vi da ja kažem - to je najstrašnija stvar na svetu. Desi se ljudima, potuku se, nije lepo. Nervozni, da olakšaju sebi, popiju koju više, a nikad ne znate kako će ko da reaguje kada popije koju više. Imate ljude koji kada popiju, oni su isti, imate ljude koji kada popiju postanu posebno dobri, imate ljude koji posle dve časšice otkriju svoju pravu prirodu i onda pokažu svu agresiju koja iz njih izlazi. Šta sad? Desilo se. Sad kao treba da iskoristimo to, pa da ih napadamo što su se pobili. Pobili se, odgovarati za to, i to je to.

O stanju Ivice Dačića

- Ja sam u stalnom kontaktu sa ministrom zdrvalja, neću da smaram lekare direktno. Noćas čim sletim u Beograd, ću da odem do bolnice. Nema tu promena, stanje je stabilno, sa jedne strane to je dobro, ali očekivali smo brže i bolje promene. Još ne mogu da se ustanove sasvim razlozi. Plašimo se da ima još nešto što ne vidimo. Ja nisam lekar, to je sve što mogu da kažem. Hoću da vidim večeras da li se uopšte budio i kako to ide. Veoma sam zabrinut. Želim i bogu se molim da se oporavi. Pri tome, svakako situacija nije jednostavna - rekao je Vučić

Vučić dobio poseban poklon

Predsednik Vučić je od predsednika Tokajeva dobio poklon.

- Nema reči kojima bih opisao oduševljenje dočekom naše delegacije na svečanom ručku, koji je počeo pesmama „Ovo je Srbija“ i „Tamo daleko“, uz ilustracije najlepših predela naše zemlje. Posebno me je obradovao foto-album sa fotografijama koje beleže najlepše i najvažnije trenutke moje posete Kazahstanu. Izuzetno gostoprimstvo predsednika Tokajeva obavezuje nas da njegovu sledeću posetu našoj zemlji učinimo podjednako nezaboravnom - poručio je Vučić.

Vučić sa predsednikom Vlade Kazahstana

Vučić se sastao sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim u zgradi Vlade u Astani.

- Sa Olžasom Benktenovim o praktičnim aspektima saradnje, realizaciji brojnih sporazuma koje smo potpisali, kao i o budućim zajedničkim projektima, njihovoj koordinaciji i potencijalima za širenje saradnje. Sa zadovoljstvom sam konstatovao da smo postavili čvrste političke temelje kao osnovu za konkretne i merljive rezultat u brojnim oblastima. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim ekonomskim i političkim kretanjima na međunarodnom planu, kao i o izazovima koje možemo da pretvorimo u prilike i time čvrsto pozicioniramo naše zemlje na globalnoj sceni - objavio je predsednik na Instagramu.





Svečani ručak uz "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko"

Predsednik Kazahstana priredio je svečani ručak u čast predsednika Aleksandra Vučića i srpske delegacije. Srpska delegacija dočekana je pesmama "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko", uz ilustracije najlepših predela Srbije na video bimu.

Vučić: Hvala vam što ste uvek pokazivali poštovanje za teritorijalni integritet Srbije

Predsednik je istakao da Kazahstan ima izuzetnu budućnost.

- Beskrajno sam zahvalan na izuzetnom gostoprimstvu. Više puta sam bio u Kazahstanu i svaki put kada dođem vidim ogroman napredak, vidim kojom brzinom zemlja ide napred, zahvaljujući vašem mudrom rukovođenju. Mnogo toga možemo da učimo od vas. Mene nije sramota da kažem na koje sve načine pokušavam da naučim o različitim stvarima, od vas lično i od ljudi iz Kazahstana. Naše prijateljstvo je iskreno, temelj razvijanja naših budućih odnosa. rekao bih da te odnose možemo da razvijamo u različitim oblastima - ekonomije, poljoprivrede, namenske industrije, informacione tehnologije, veštačke inteligencije, robotike, obrazovanja i razvoja modela za saradnju sa stranim univerzitetima, energetski potencijela u izgradnji kazahstanskog poslovnog, kulturnog, stambenog kompleksa u Beogradu. Imaćemo i posteskpo saradnju. Verujem da u budućnosti možemo da otvorimo pitanje saradnje u oblasti svemirskih tehnologija. Za nas je veoma važno da istaknemo potpunu posvećenost ubrazavanju saradnje u svim sverama života. Mnogi ljudi ne znaju da ne postoji naplata na uvozne carine u našim zemljama za 99 posto proizvoda. Čini mi se da mnogi u Srbiji i Kazahstanu to ne znaju. Pozivam i jedne i druge da razmišljaju o svojim interesima kupujući ili prodajući svoju robu na teritoriji jedne od ovih zemalja. Verujem da možemo postignemo veliki napredak u vojno-tehničkoj saradnji i u oblasti veštačke inteligencije. Želim da u jednoj posebnoj oblasti nas naučite, reč je o radu vaših specijalnih jedinicama. Ja sam jedan od retkih predsednika koji je s pažnjom pratio takmičenje u Emiratima. Primetio sam da je Kazahstan ubedljivo najbolji na svetu. Naši momci su se dobro držali, ali im se ponekad dogodi da promaše, pa imaju dodatne krugove, ali kazahstanski momci i devojke nikada ne promaše. Vaši ljudi nemaju pravo na grešku. To je takav nivo automatizma, da bih voleo da nas naučite i obučite. Čestitam na svim izuzetnim rezultatima po pitanju očuvanja bezbednosti, sigurnosti i stabilnosti vaše zemlje. Vaši uspesi su izvanredni. Vaša politika mira i dobrih odnosa je politika koju je veoma teško voditi, neretko hod po tankoj žici, ali to je politika koja je u najboljem interesu naroda Kazahstana i svih prijatelja Kazahstana, time i Srbije. Ugledamo se na vas, učimo mnogo od vas. nadam se da ću imati priliku da vam makar deo gostoprimstva uzvratim u najskorije vreme, a onda dogovaramo vašu posetu tokom Ekspa. Hvala vam što ste prihvatili učešće na Ekspu. Hvala vam što ste uvek pokazivali poštovanja za teritorijalni integritet Srbije. Srbija će uvek kao veran i lojalana prijatelj umeti da uzvrati Kazahstanu u svim međunarodnim organizacijama i institucijama - kazao je Vučić.

Istakao je da se u Kazahstanu oseća kao kod svoje kuće, što želi i predsedniku Tokajevu kada dođe u Srbiju.





Obraćanje Tokajeva

Kasim-Žomart Tokajev poručio je da je odlučio da ga odlikuje najvišim Ordenom u Kazahstanu - Ordenom zlatnog orla i naglasio da je njegova poseta Kazahstanu od izuzetnog značaja i da dodatno podstiče tradicionalne prijateljske odnose.

On je u uvodnom delu plenarne sednice delegacija Srbije i Kazahstana, rekao da ta zemlja visoko vrednuje odnose sa Srbijom, kao i da će dati sve od sebe da se održi vidok nivo prijateljstva dve zemlje i da se osnaži saradnja.

Prema njegovim rečima veoma je važno što Srbija i Kazahstan žele da uvećaju obim trgovinske razmene i pozdravio činjenicu da više od 60 srpskih kompanija uspešno posluje na tržištu te zemlje.

Ocenio je da međuvladin mešoviti komitet za trgovinsku i ekonomsku saradnju takođe veoma dobro radi.

- Produbljivanje kulturne saradnje među ljudima je takođe na visokom nivou naše agende. Imamo saradnju i u međunarodnim organizacijama i zahvalni smo na podršci Srbije našim međunarodnim inicijativama, a naravno mi ćemo nastaviti da radimo dalje Zajedno sa vašom misijom u Ujedinjenim nacijama o suštinskim međunarodnim pitanjima - kazao je Vučić.

"Velika čast i privilegija, ali i obaveza da vredno radim"

Predsednik Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu nakon što je primio najviši državni orden Republike Kazahstan.

- Zahvalan sam na odlikovanju i ne samo da je to za mene velika čast i privilegija, već i obaveza da vredno radim kako bih našu saradnju podigao na najviši nivo - objavio je Vučić na Instagramu.





Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev uručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden zlatnog orla, na ceremoniji održanoj u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.

Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.

Do sada je ovaj orden dodeljen predsedniku Kine Si Đinpingu, predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu, predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu, premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu, kralju Jordana Abdulahu II.

Plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana u Astani

U predsedničkoj palati Akorda u Astani počeo je plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, a sastanku prisustvuju i predsednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Kasim-Žomart Tokajev.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Miloradović.

Dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće i usvojena zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Završen sastanak sa Tokajevim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Astani sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevom, a na sastanku su, kako je naveo, sumirani rezultate dosadašnje saradnje i određene smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje.

- Veličanstveni doček koji mi je priredio predsednik Tokajev za mene je ne samo čast i retka privilegija, već i posebna obaveza da učinim sve na jačanju odnosa sa Kazahstanom - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Dodao je da su razgovarali o načinima za maksimalno iskorišćavanje svih potencijala za unapređenje ekonomskih odnosa i podsticanje novih investicija u ključnim sektorima.

- Poseban fokus stavili smo na energetiku, gde vidimo značajan prostor za saradnju u oblasti razvoja novih projekata od zajedničkog interesa - istakao je Vučić.

Dodao je da je, u eri snažne digitalne transformacije i inovacija, neizbežna tema bila i primena veštačke inteligencije u obrazovanju, privredi i industriji, u čemu Kazahstan ostvaruje fascinantan napredak.

- Pozvao sam predsednika Tokajeva da ponovo poseti Srbiju, čime bi nam učinio posebnu čast - naveo je predsednik Vučić.

Vučić se sastao sa predsednikom Kazahstana

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

Svečani doček u palati

Na samom početku intonirane su himne.

Vučić je juče započeo zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, na poziv šefa države Kasima-Žomarta Tokajeva.