"HOĆU DA POSTANEM SRBIN 100%!" Đanfilipo Materaci obukao dres Srbije i poručio: Eh, da me prababa sada vidi!

Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi dobio je novog gosta, mladog Đanfilipa Materacija, člana čuvene fudbalske porodice, koji je, vođen majčinim poreklom i snažnim porodičnim vezama sa Srbijom, doneo odluku da u budućnosti nastupa za našu reprezentaciju.

Pred prvo okupljanje kadetske selekcije i prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, mladi ofanzivni igrač Lacija govorio je o emocijama zbog dolaska u Srbiju, porodičnim korenima, ambicijama, uzorima i želji da što pre postane deo sistema i kulture nacionalnog tima.

Evo kako je protekao njegov intervju za sajt FSS-a:

Đanfilipo, dobrodošao u Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije.

– Hvala, hvala.

Upravo si prošao kroz ’Hodnik rekordera’. Kako si se osetio okružen vedetama srpske reprezentacije?



– Video sam hodnik i slike su ostavile snažan utisak na mene. Nadam se da ću jednog dana i ja da zaslužim da budem na tom mestu. Takođe se nadam da ću brzo naučiti jezik i da ćemo ove intervjue moći da radimo na srpskom. Đanfilipo Materaci u kući srpskog fudbala / FOTO: FSS

Kada si dobio potvrdu da ćeš moći da igraš za Srbiju, koja je bila prva emocija koju si osetio?





Koliki su uticaj na tvoju odluku da svoju budućnost vežeš za reprezentaciju Srbije imali tvoja majka, porodica i tvoji beogradski koreni?



– Uticali su mnogo. Moja mama, baka, prabaka… svi su mi pričali najlepše o Srbiji, učile me jezik, pesme, tradiciju. Često smo dolazili u Beograd i sigurno da je to mnogo uticalo na moju odluku.

Kako je izgledao taj prvi kontakt i kada si shvatio da zaista postoji mogućnost da igraš za Srbiju?



– Ljudi iz Saveza su zvali mog oca, ja nisam ništa znao o tome. Oni su razgovarali sa tatom i rekli mu da postoji interesovanje Srbije. Kada mi je tata preneo detalje razgovora, bio sam presrećan. Obavestio sam svoje drugove i proslavili smo lepu vest. Đanfilipo Materaci / FOTO: FSS

Koliko je Srbija prisutna u vašem porodičnom životu i šta za tebe lično znači da predstavljaš zemlju iz koje potiču majčini koreni?



– U mojoj porodici se puno priča o Srbiji, o srpskoj tradiciji i istoriji. Mogućnost da predstavljam Srbiju izaziva posebnu emociju, mnogo lep zadatak. Želja mi je da postanem Srbin 100%, tako da se neki ljudi koji su govorili da nisam Srbin, brzo predomisle.

Da li planiraš da unaprediš znanje srpskog jezika i koliko ti je važno da se što pre uklopiš u grupu i okruženje reprezentacije?





Sigurno već znaš neke srpske reči?



– Naravno… znam „kako si“, „ja pričam srpski“, „razumem“, „kuća“… I još mnogo drugih reči. Đanfilipo Materaci i Nebojša Petrović tokom intervjua za sajt Fudbalskog saveza Srbije / FOTO: FSS

Odrastaš u fudbalskoj porodici. Koliko ti je to pomoglo na tvom putu i ko je imao najveći uticaj na tvoj razvoj?



– Potičem iz prave fudbalske porodice i svakako da je to uticalo na moj razvoj. Od malih nogu sam odredio čime ću se baviti. Tata je odigrao važnu ulogu jer je uvek bio prisutan i pratio moje treninge. Takođe i mama koja me podržava u svemu. Uostalom, kao i cela familija.

Da li tvoj stariji brat Đeremija govori srpski bolje od tebe?



– Tako je. On baš dobro govori srpski.

U Laciju najčešće igraš kao ofanzivni krilni igrač po levoj strani. Kako bi opisao svoj stil igre i koje su tvoje glavne prednosti?



– Kao ofanzivnom bočnom igraču odgovara mi da driblam. Tehnika mi je jača strana, volim situacije „jedan na jedan“. Naravno, prioritet mi je da budem u službi tima i zato volim da asistiram, a kada se ukaže prilika i da postignem gol.

Tvoja majka je navela Sergeja Milinkovića Savića kao jednog od tvojih uzora. Šta si pokušao da naučiš iz njegovog načina igre i profesionalnog pristupa?



– Pored toga što je moj fudbalski uzor, Sergej je i veliki fudbaler. Dok je igrao u Laciju, bili smo komšije i imao sam zadovoljstvo da ga često viđam uživo. Dopada mi se njegova elegancija kada je u posedu lopte i sigurnost sa kojom kontroliše igru.

Pored Sergeja, koga još prepoznaješ od srpskih igrača na ove dve fotografije?



– Prepoznajem Grujića, Vanju Milinkovića Savića, Nemanju Maksimovića… zaista sjajna ekipa i nisu slučajno osvojili Svetsko prvenstvo. Bili su veoma jaki. Đanfilipo Materaci, kadetski fudbalski reprezentativac Srbije / FOTO: FSS

Već na prvom okupljanju pratiće te ne samo stručni štab mlađe selekcije, već i stručni štab seniorske reprezentacije. Koliko ti znači to poverenje i da li osećaš dodatnu odgovornost?



– Činjenica da i ljudi zaduženi za A tim prate razvoj igrača iz mlađih selekcija govori o tome da ovde postoji jedan ozbiljan projekat. Za mene je to odgovornost da na terenu pružim maksimum i opravdam ukazano poverenje.

Šta znaš o selektoru seniorske reprezentacije Veljku Paunoviću i koliko te motiviše to što pomno prati razvoj mladih igrača?



– Znam da je sa omladinskom reprezentacijom osvojio Svetsko prvenstvo 2015. godine i da sada ima velike ambicije i sa A timom. Veliki trener i sjajna osoba. Saznanje da će pratiti naše nastupe za mene je veliki izazov i zadovoljstvo. Nadam se da ću ostaviti dobar utisak.

Gol koji si postigao u derbiju protiv Rome posvetio si ocu. Koliko ti znači podrška porodice i kome bi posvetio svoj prvi gol u dresu Srbije?



– Gol protiv Rome je za mene bio mnogo važan. I ne samo za mene, nego i za mog oca. Prvi gol u dresu Srbije želim da posvetim celoj mojoj porodici koja mi pruža podršku i koja zaslužuje da joj se odužim na adekvatan način.

Kada prvi put izađeš na teren u dresu Srbije, šta misliš da ćeš osećati i šta će ti tada prolaziti kroz glavu?



– Sigurno da ću osetiti mnogo lepih emocija. U tom momentu razmišljaću samo o tome kako da pružim maksimum i da uradim sve ono što selektor bude tražio od mene na terenu.

Da li se sećaš svoje prabake Biserke i kako bi se ona osećala da je doživela tvoj debi za Srbiju?



– Moja prabaka je bila sjajna žena. Prava Srpkinja. Mnogo mi je pričala o Srbiji i Beogradu. Da može sada da me vidi u opremi Srbije, nema sumnje da bi bila presrećna.

Za koji srpski klub je navijala prabaka?



– Prabaka je, pre bilo kog srpskog kluba, navijala za Đokovića. A posle toga za Lacio, zbog mene.

Mladi Materaci u Staru Pazovu dolazi sa jasnim ciljem, da se što pre prilagodi, napreduje i opravda poverenje koje mu je ukazano. Emocija prema zemlji svojih predaka, snažna podrška porodice i profesionalni pristup obavezama predstavljaju dobar temelj za njegov razvoj u sistemu Fudbalskog saveza Srbije", zaključuje se u objavi naše kuće fudbala.

Evo i video snimka intervjua Đanfilipa Materacija za sajt FSS-a:

