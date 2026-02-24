NASILJE - PRVA TAČKA BLOKADERSKOG PROGRAMA: Bjelogrlić opet izgubio nerve i nasrnuo na influensera (VIDEO)
GLUMAC blokader Dragan Bjelogrlić ušao je u sukob sa jednim influenserom koji ga je snimao dok je sedeo za stolom.
Bjelogrlić je udario telefon kojim ga je influenser snimao.
Ovo nije prvi put da Bjelogrlić ispoljava nasilje, pa je tako tukao reditelja Gagu Antonijevića, a zbog čega je i osuđen.
Viši sud u Beogradu pravosnažno je osudio reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića na uslovu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine zbog nasilničkog ponasanja prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine u niškom hotelu "Ambasador".
Ponovo Srbija svedoči Bjelogrlićevom nasilju i divljanju. Svakog dana je blokaderska elita koja bi da bije i ponižava celu Srbiju sve više ogoljena. Istovremeno, ta "elita" se Hrvatima klanja i pred njima puzi i pezi, dok se u Srbiji ponaša arogantno i bahato.
Očigledno je da je prva tačka blokaderskog programa upravo nasilje. Duže od godinu dana blokaderi nasilno sprečavaju građane Srbije da se kreću, a njihovi lideri se sve češće fizički obračunavaju sa neistomišljenicima.
