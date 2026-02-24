Politika

NASILJE - PRVA TAČKA BLOKADERSKOG PROGRAMA: Bjelogrlić opet izgubio nerve i nasrnuo na influensera (VIDEO)

Novosti online

24. 02. 2026. u 15:49

GLUMAC blokader Dragan Bjelogrlić ušao je u sukob sa jednim influenserom koji ga je snimao dok je sedeo za stolom.

НАСИЉЕ - ПРВА ТАЧКА БЛОКАДЕРСКОГ ПРОГРАМА: Бјелогрлић опет изгубио нерве и насрнуо на инфлуенсера (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Bjelogrlić je udario telefon kojim ga je influenser snimao.

Ovo nije prvi put da Bjelogrlić ispoljava nasilje, pa je tako tukao reditelja Gagu Antonijevića, a zbog čega je i osuđen.

Viši sud u Beogradu pravosnažno je osudio reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića na uslovu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine zbog nasilničkog ponasanja prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine u niškom hotelu "Ambasador".

Ponovo Srbija svedoči Bjelogrlićevom nasilju i divljanju. Svakog dana je blokaderska elita koja bi da bije i ponižava celu Srbiju sve više ogoljena. Istovremeno, ta "elita" se Hrvatima klanja i pred njima puzi i pezi, dok se u Srbiji ponaša arogantno i bahato.

Očigledno je da je prva tačka blokaderskog programa upravo nasilje. Duže od godinu dana blokaderi nasilno sprečavaju građane Srbije da se kreću, a njihovi lideri se sve češće fizički obračunavaju sa neistomišljenicima.

