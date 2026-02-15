Počela prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana

U Palati Srbija počela je prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojom presedavaju predsednici Aleksandar Vučić i Ilham Alijev.

Ispred Palate Srbija, predsednik Srbije dočekao je Alijeva uz sve državne počasti predsednika Azerbejdžana - uz crveni tepih, himnu i Gardu.

Pored Vučića, ispred Palate Srbija Alijeva su dočekali i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i ministri Zoran Gajić, Aleksandra Sofronijević, Dragan Glamočić, Bratislav Gasić, Marko Đurić, Nikola Selaković Dubravka Đedović Handanović, Nenad Popović, Boris Bratina.

Nakon svečanog dočeka usledio je sastanak dvojice predsednika, posle koga će biti održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.

Alijev položio venac u Tašmajdanskom parku

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, položio je venac na spomenik Hejdaru Alijevu u Tašmajdanskom parku u Beogradu, a prisustvovao je ministar kulture Nikola Selaković.

Hejdar Alijev, otac sadašnjeg predsednika Ilhama, bio je predsednik Azerbejdžana od 1993. godine do svoje smrti, 2003. godine. Alijev je položio venac i na spomenika piscu Miloradu Paviću, koji je geografski prostor Azerbejdžana izabrao za mesto radnje čuvenog romana ''Hazarski rečnik''.

"Čast mi je i zadovoljstvo da dočekam i ugostim @presidentaz u našoj zemlji. Ova poseta je još jedan snažan izraz prijateljstva i strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, koje obuhvata intenzivnu ekonomsku, energetsku i infrastrukturnu saradnju u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti, modernizacije kritične infrastrukture i boljeg života naših građana.

Zahvalan sam Vam predsedniče Alijev na ličnoj posvećenosti jačanju odnosa naše dve zemlje i dva naroda.

Dobro nam došli, dragi prijatelju! Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće!", napisao je uz fotografije dočeka na svom zvaničnom Instagram nalogu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević