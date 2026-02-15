Politika

PREDSEDAVAJU VUČIĆ I ALIJEV: Počela prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana (FOTO/VIDEO)

В.Н.

15. 02. 2026. u 12:01 >> 12:29

PREDSEDNIK Azerbejdžana Ilham Alijev stigao je danas u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu ga je dočekao predsednik Aleksandar Vučić.

ПРЕДСЕДАВАЈУ ВУЧИЋ И АЛИЈЕВ: Почела прва седница Савета за стратешко партнерство између Србије и Азербејџана (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug /AMIR HAMZAGIĆ (STF)

Počela prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana

U Palati Srbija počela je prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojom presedavaju predsednici Aleksandar Vučić i Ilham Alijev.

Ispred Palate Srbija, predsednik Srbije dočekao je Alijeva uz sve državne počasti predsednika Azerbejdžana - uz crveni tepih, himnu i Gardu. 

Pored Vučića, ispred Palate Srbija Alijeva su dočekali i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i ministri Zoran Gajić, Aleksandra Sofronijević, Dragan Glamočić, Bratislav Gasić, Marko Đurić, Nikola Selaković Dubravka Đedović Handanović, Nenad Popović, Boris Bratina.

Foto: Фото: Амир Хамзагић

POGLEDAJ GALERIJU

Nakon svečanog dočeka usledio je sastanak dvojice predsednika, posle koga će biti održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.

Alijev položio venac u Tašmajdanskom parku

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, položio je venac na spomenik Hejdaru Alijevu u Tašmajdanskom parku u Beogradu, a prisustvovao je ministar kulture Nikola Selaković.

Hejdar Alijev, otac sadašnjeg predsednika Ilhama, bio je predsednik Azerbejdžana od 1993. godine do svoje smrti, 2003. godine. Alijev je položio venac i na spomenika piscu Miloradu Paviću, koji je geografski prostor Azerbejdžana izabrao za mesto radnje čuvenog romana ''Hazarski rečnik''.

Foto: FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

POGLEDAJ GALERIJU

"Čast mi je i zadovoljstvo da dočekam i ugostim @presidentaz u našoj zemlji. Ova poseta je još jedan snažan izraz prijateljstva i strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, koje obuhvata intenzivnu ekonomsku, energetsku i infrastrukturnu saradnju u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti, modernizacije kritične infrastrukture i boljeg života naših građana.

Zahvalan sam Vam predsedniče Alijev na ličnoj posvećenosti jačanju odnosa naše dve zemlje i dva naroda.

Dobro nam došli, dragi prijatelju! Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće!", napisao je uz fotografije dočeka na svom zvaničnom Instagram nalogu predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

 

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Ceremonija svečanog dočeka biće upriličena ispred Palate Srbija, posle čega će uslediti sastanak dvojice predsednika, a zatim i prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.

Foto: Фото: Танјуг/Дејан Живанчевић

POGLEDAJ GALERIJU

Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.

