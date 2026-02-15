uživoPREDSEDAVAJU VUČIĆ I ALIJEV: Počela prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Azerbejdžana Ilham Alijev stigao je danas u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu ga je dočekao predsednik Aleksandar Vučić.
Ceremonija svečanog dočeka biće upriličena ispred Palate Srbija, posle čega će uslediti sastanak dvojice predsednika, a zatim i prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.
Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.
