ODLOŽIO SAHRANU OCA ZA DVE NEDELJE! Razlog? Da bi mogao da učestvuje na Olimpijskim igrama!
Neverovatno, ali istinito.
Norveški ski-skakač Johan Andre Forfang doživeo je tragediju neposredno pred Olimpijske igre - tokom vikenda je izgubio oca. I, odlučio se na nesvakidašnji potez:
Zajedno sa porodicom odlučio je da se na dve sedmice odloži sahrana, da on može da ode na Igre, pa da tek po povratku sahrani oca.
Evo i zašto.
Najpre, pomenuti olimpijski šampion u ekipnoj konkurenciji iz 2018. godine objavio je sledeću vest u emotivnoj objavi na Instagramu:
"Sinoć (u subotu) je tata mirno preminuo nakon hrabre borbe protiv raka koja je trajala više od godinu dana. Reči ne mogu da opišu prazninu koju ostavlja iza sebe. Tata je bio moj heroj i moj moralni kompas", napisao je Forfang.
Poslednja očeva želja
U opisu te objave na Instagramu, Forfang je otkrio:
"Tatina poslednja želja bila je da skačem i da idem na Olimpijadu. Zato idem".
Zato će sahrana skakačevog oca biti odložena na dve sedmice, dok se sin vrati sa Igara u Italiji.
U Predacu, gde će se deliti medalje u skokovima, Forfang želi da se okiti odličjem - u čast svog oca.
"Hvala ti za sve, dragi, divni tata. Počivaj u miru", zaključio je Johan Forfang svoju emotivnu objavu.
