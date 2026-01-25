"SUVIŠE OZBILJNA PUBLIKA TAMO, NE REAGUJU LJUDI UVEK NA ŠTOSEVE" Vučić o Trampovom govoru u Davosu - "Nikada nisam video ovo..."

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je jutarnjeg programa „Jutro“ na televiziji Prva. Govoreći o situaciji u svetu, kaže da je u Davos bio pozvan i da je 12 puta bio kao jedan od najuvaženijih članova Davos grupacije.

- Jedan je deo poštovanja prema Srbiji, a i prema meni lično. Jedan sam od malog broja predsednika koji ne želi da troši novac i uzima skupe apartmane u Davosu, to ide na 15.000 evra noć, ja idem u neko malo selo. Ceo dan provedem uđem u 8 ujutru, i ne napuštam do kasno uveče. Prisustvujem gotovo svemu, pozvan sam na sve govore. Idem da čujem i da slušam, ne zbog sebe. Hoću ljudima da prenesem, ja ovo nikada nisam video. Nagledao sam se mnogo zvezda, moji klipovi iz Davosa su u prva 4 širom sveta, jer slobodarski narodi to vole da gledaju. Sada je bilo 360 praznih mesta, ima kompjuter sve piše. Nikada nisam video ovo sa Trampom, to su redovi bili tak vi kakve nisam doživeo u Davosu. Ljudi su stajali samo njega da vide, onda su zabarikadirali vrata.

- Tramp je šarmantam, ume da zasmeje publiku, ali suviše ozbiljna je publika tamo i ne reaguju ljudi uvek na štoseve. Video sam neraspoloženje ljudi, to su bili najmoćniji ljudi, svi šefovi kompanija Nvidia, teh kompanije. Nikada mi se nije dogodilo da sam toliko malo čuo, nikada praznije. Svi se plaše da se zamere Amerikancima, sukob je izbio između američkih struja. Nikada praznija diskusija, nikada uplašeniji svet, nikada više nervoze, ali nikada manje želje da se u bilo čemu učestvuje, svi bi da se sklone - naveo je Vučić.

