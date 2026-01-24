"OVO SVI U SRBIJI TREBA DA VIDE!" Prebilič saoseća sa opasnim teroristima
EVROPOSLANIK Vladimir Prebilič, koji se nalazi u devetočlanoj delegaciji Evropskog parlamenta koja boravi u Srbiji, danas je stigao u Novi Sad, gde se sastao sa aktivistima grupe Stav i Pokreta slobodnih građana, koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da apsolutno svi u Srbiji ovo treba da vide.
- Prebilič u neverici sluša kako ljudima koji su planirali nasilje na protestu kako bi se sproveo državni udar, čist teroristički akt, i koji su otvoreno pričali o ubistvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, preti kazna zatvora do 5 godina. Vrti glavom, saoseća... Ovo ne može da se izmisli... Apsolutno svi u Srbiji treba da vide! - istakla je Brnabić.
Preporučujemo
SRAMNO: Blokaderi ponizili nastradale na raskrsnici u Novom Sadu
24. 01. 2026. u 16:31
POTPUNO DRUGAČIJA SEDNICA VLADE: Vučić sutra postavlja pitanja ministrima
24. 01. 2026. u 16:25
ODJEK DAVOSA: Kako spasiti Evropu?
24. 01. 2026. u 15:28
NATAŠA KANDIĆ NA STRANI BLOKADERA: Podržala klečanje pred Piculom i Prebiličem
24. 01. 2026. u 14:05
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)