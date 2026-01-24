"OVO SVI U SRBIJI TREBA DA VIDE!" Prebilič saoseća sa opasnim teroristima

EVROPOSLANIK Vladimir Prebilič, koji se nalazi u devetočlanoj delegaciji Evropskog parlamenta koja boravi u Srbiji, danas je stigao u Novi Sad, gde se sastao sa aktivistima grupe Stav i Pokreta slobodnih građana, koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.

Foto: Printksrin X

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da apsolutno svi u Srbiji ovo treba da vide.

- Prebilič u neverici sluša kako ljudima koji su planirali nasilje na protestu kako bi se sproveo državni udar, čist teroristički akt, i koji su otvoreno pričali o ubistvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, preti kazna zatvora do 5 godina. Vrti glavom, saoseća... Ovo ne može da se izmisli... Apsolutno svi u Srbiji treba da vide! - istakla je Brnabić.

