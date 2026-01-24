Politika

ŠAKA BLOKADERA OKUPIRALA CENTAR BEOGRADA: Podigli šatore, glavne zvezde im nasilnici Kokanović i Bralović! (FOTO)

24. 01. 2026. u 12:06

NA TRGU Nikole Pašića u Beogradu jutros je postavljeno ukupno sedam šatora od strane blokaderskih grupa, dok se na licu mesta nalazi i policija koja prati situaciju i obezbeđuje javni red i mir.

Foto: Novosti

Kako se saznaje, prisutan je 121 blokader, ustanovljeno preciznim brojanjem koje je izvršeno u skladu sa objektivnim mogućnostima uslovljenim postavljenim šatorima ispod kojih se nalazi određen broj učesnika, shodno čemu je ukupan broj oko 150 ljudi.

Foto: Novosti

Šatori su raspoređeni u centralnom delu Trga Nikole Pašića, a prisutne su manje grupe blokaderskih učesnika.

Foto: Novosti

Prisutan je je lažni ekolog Zlatko Kokanović, idelog blokadera i opozicije, koji je poznat po nasilnom ponašanju, kao i nasilnica Ljiljana Bralović.

Podsetimo ona je pretila većinskoj Srbiji ubistvom.

Foto: Novosti

- Ma ima bre da ih jašemo, i da ih šutiramo! U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer je i robija za ljude. Nisu oni ljudi. Mnogo veća kazna njih čeka - rekla je ona.

Foto: Novosti

 

Kokanović je vređao novinarske ekipe, na pitanje o tome kako komentariše jučerašnji dolazak Tonina Picule u Beograd, izbegao je odgovor.

