BRNABIĆEVA UKAZALA NA LICEMERJE EVROPOSLANIKA: Dok nama drži predavanje, u Sloveniji koriste vodeni top (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić ukazala je na licemerje Vladimira Prebiliča, evroposlanika i poručila da kod njega nema objektivnosti.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Dok nama drži predavanja o tome da je sloboda udruživanja i okupljanja temeljna vrednost, u Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih. U Srbiji je tokom prošle godine održano oko 30 hiljada neprijavljenih skupova, fakulteti su blokirani, škole, ulice, međunarodni putni pravci. Nijednom policija nije intervenisala. Ali, onima kojima je izložba o Jasenovcu postavljena radi obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta "provokacija" i "signal", njima nikakva laž i manipulacija nije strana. Toliko o objektivnosti i dobronamernosti gospodina Prebiliča - napisala je Ana Brnabić.

Dok nama drži predavanja o tome da je sloboda udruživanja i okupljanja temeljna vrednost, u Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih. U Srbiji je tokom prošle godine održano oko 30 hiljada neprijavljenih skupova, fakulteti su… pic.twitter.com/Nt0u5R9lZp — Ana Brnabic (@anabrnabic) January 22, 2026

BONUS VIDEO - Biznis blokaderi Jaćimovići