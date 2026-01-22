DOK opozicionar Bojan Pajtić iz solarijuma poručuje da je Srbija "spržena zemlja", brojke govore potpuno suprotno. Država je pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića podignuta iz pepela i nalazi se u istorijskom razvoju.

Naime, blokader Bojan Pajtić izjavio je za tajkunske medije da je Srbija "predaleko od toga da razgovara o političkim pitanjima" i da je, kako kaže, "spržena zemlja".

Međutim, podaci demantuju ovakve tvrdnje i jasno pokazuju koliki je napredak ostvaren u poslednjoj deceniji.

U vreme kada je Pajtić bio na vlasti, prosečna plata u Srbiji iznosila je svega 331 evra. Danas, za vreme predsednika Vučića, prosečna zarada dostigla je čak 940 evra, što predstavlja gotovo trostruko povećanje životnog standarda građana.

Minimalna plata je u Pajtićevo vreme bila ponižavajućih 172 evra, dok danas iznosi 551 evro, čime je obezbeđena veća sigurnost za radnike i njihove porodice.

Posebno zabrinjava podatak o nezaposlenosti iz perioda bivše vlasti, čak 24,6 odsto građana bilo je bez posla. Danas je taj broj sveden na 8,2 odsto, što pokazuje uspešnu ekonomsku politiku, otvaranje novih radnih mesta i dolazak stranih investicija.

Kada je reč o infrastrukturi, rezultati su još upečatljiviji. Od vremena Josipa Broza Tita pa sve do Pajtića izgrađeno je ukupno 596 kilometara auto-puteva. Samo u periodu vlasti Aleksandra Vučića izgrađeno je čak 623 kilometra novih auto-puteva – više nego za nekoliko decenija zajedno.

