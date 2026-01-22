U SOLARIJUMU SPRŽENI BOJAN PAJTIĆ KAŽE DA JE VUČIĆ OD SRBIJE NAPRAVIO "SPRŽENU ZEMLJU": A zapravo je digao iz pepela! (VIDEO)
DOK opozicionar Bojan Pajtić iz solarijuma poručuje da je Srbija "spržena zemlja", brojke govore potpuno suprotno. Država je pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića podignuta iz pepela i nalazi se u istorijskom razvoju.
Naime, blokader Bojan Pajtić izjavio je za tajkunske medije da je Srbija "predaleko od toga da razgovara o političkim pitanjima" i da je, kako kaže, "spržena zemlja".
Međutim, podaci demantuju ovakve tvrdnje i jasno pokazuju koliki je napredak ostvaren u poslednjoj deceniji.
U vreme kada je Pajtić bio na vlasti, prosečna plata u Srbiji iznosila je svega 331 evra. Danas, za vreme predsednika Vučića, prosečna zarada dostigla je čak 940 evra, što predstavlja gotovo trostruko povećanje životnog standarda građana.
Minimalna plata je u Pajtićevo vreme bila ponižavajućih 172 evra, dok danas iznosi 551 evro, čime je obezbeđena veća sigurnost za radnike i njihove porodice.
Posebno zabrinjava podatak o nezaposlenosti iz perioda bivše vlasti, čak 24,6 odsto građana bilo je bez posla. Danas je taj broj sveden na 8,2 odsto, što pokazuje uspešnu ekonomsku politiku, otvaranje novih radnih mesta i dolazak stranih investicija.
Kada je reč o infrastrukturi, rezultati su još upečatljiviji. Od vremena Josipa Broza Tita pa sve do Pajtića izgrađeno je ukupno 596 kilometara auto-puteva. Samo u periodu vlasti Aleksandra Vučića izgrađeno je čak 623 kilometra novih auto-puteva – više nego za nekoliko decenija zajedno.
Pogledajte priloženi snimak:
