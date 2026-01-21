Politika

PUKLI BLOKADERI: Pozvali na veliki skup u Beogradu, okupilo se nekoliko njih

В.Н.

21. 01. 2026. u 20:43

IAKO su najavljivali "veliki skup" i pozivali građane da masovno izađu na ulice Beograda, blokaderi su doživeli još jedno teško razočarenje.

ПУКЛИ БЛОКАДЕРИ: Позвали на велики скуп у Београду, окупило се неколико њих

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Uprkos najavama i pokušajima da naprave veliku blokadu, realnost na terenu bila je surova – prazan plato i šačica okupljenih!

Foto: Printscreen

Oni ponovo pokušavaju da remete normalan život građanima, praveći gužve u samom centru grada.

BONUS VIDEO:

BAHAĆENjE NEVASPITANE OMLADINE: Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 30

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 7

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 16:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena