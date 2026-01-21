PUKLI BLOKADERI: Pozvali na veliki skup u Beogradu, okupilo se nekoliko njih

IAKO su najavljivali "veliki skup" i pozivali građane da masovno izađu na ulice Beograda, blokaderi su doživeli još jedno teško razočarenje.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Uprkos najavama i pokušajima da naprave veliku blokadu, realnost na terenu bila je surova – prazan plato i šačica okupljenih!

Foto: Printscreen

Oni ponovo pokušavaju da remete normalan život građanima, praveći gužve u samom centru grada.

BONUS VIDEO:

BAHAĆENjE NEVASPITANE OMLADINE: Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke