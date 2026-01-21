PUKLI BLOKADERI: Pozvali na veliki skup u Beogradu, okupilo se nekoliko njih
IAKO su najavljivali "veliki skup" i pozivali građane da masovno izađu na ulice Beograda, blokaderi su doživeli još jedno teško razočarenje.
Uprkos najavama i pokušajima da naprave veliku blokadu, realnost na terenu bila je surova – prazan plato i šačica okupljenih!
Oni ponovo pokušavaju da remete normalan život građanima, praveći gužve u samom centru grada.
BONUS VIDEO:
BAHAĆENjE NEVASPITANE OMLADINE: Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke
