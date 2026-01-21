VUČIĆ O AMERIČKOM I EVROPSKOM PUTU: Grenel je ozbiljan i odgovoran čovek

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, osvrnuo se iz Davosa na izjavu Ričarda Grenela.

Foto: Printscreen/RTS

Kad je u pitanju izjava Ričarda Grenela da bi on trebalo da se drži američkog puta, kaže da je Grenel ozbiljan i odgovoran čovek.

- Imao sam dobar razgovor sa Martom Kos o "evropskom putu" Srbije. Ako se nameću nove alternative... Američka ekonomija je jača, brže raste... Nalazimo se na evropskom kontinentu, ne možete pri prvom problemu da pokažete da ste neko ko je slab i ko će da ide na drugu stranu. Imaćemo u subotu proširenu sednicu Vlade i verujem da ćemo ispuniti dva formalna zahteva SAD i moći da, konačno, pristupimo razgovoru o strateškom partnerstvu sa SAD, ali Srbija se nalazi na "evropskom putu" - tvrdi Vučić.

Kaže da je o tome spreman da razgovara i sa "političkim protivnicima".

- NAdam se da će u naredna dva meseca doći do prekida sukoba. Jedan od uslova Vladimira Zelenskog je da Ukrajina postane članica EU do 2027. godine, a EU mora da mu izađe u susret. Postoji značajna opozicija u EU po tom pitanju - rekao je Vučić.

Najavio je podele po tom pitanju u EU.