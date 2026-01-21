TRAMP JE OGOLIO NAČIN OTIMANJA TERITORIJA Vučić iz Davosa: Mi se koncentrišemo na ekonomski rast

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma.

Foto: Printscreen/RTS

Predsednik SAD Donald Tramp je govorio važne stvari i tačno je da rastu brže od Evrope, naveo je Vučić.

- Zato se i mi koncentrišemo na rast. Stopa javnog duga Srbije nikad nije bila na nižem nivou u poslednjim decenijama u odnosu na BDP. Tramp je izneo mnogo podataka koji idu u prilog SAD. Način na koji se raspravlja o teritorijama u savremenom svetu... Ako ništa, dobra stvar je da je predsednik Tramp ogolio sve do te mere i nije upakaovao u plavo-žutu kutijicu da ima "humanitarne katastrofe" na Kosovu i Metohiji.

Videćete da nije bilo velike razlike u broju ubijenih Albanaca i Srba, ali je bio potreban Lajbnicov razlog da bi nam oteli teritoriju, a danas velike sile nemaju vremena za to i to postaje neka vrsta nova moda - kazao je on.

Jasno je da međunarodno pravo nemamo i da ulazimo u vreme nepoznatog, vreme u kojem će svako svog subašu da juri na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Svima rastu apetiti, nivo tenzija raste.