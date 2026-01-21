TRAMP JE OGOLIO NAČIN OTIMANJA TERITORIJA Vučić iz Davosa: Mi se koncentrišemo na ekonomski rast
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma.
Predsednik SAD Donald Tramp je govorio važne stvari i tačno je da rastu brže od Evrope, naveo je Vučić.
- Zato se i mi koncentrišemo na rast. Stopa javnog duga Srbije nikad nije bila na nižem nivou u poslednjim decenijama u odnosu na BDP. Tramp je izneo mnogo podataka koji idu u prilog SAD. Način na koji se raspravlja o teritorijama u savremenom svetu... Ako ništa, dobra stvar je da je predsednik Tramp ogolio sve do te mere i nije upakaovao u plavo-žutu kutijicu da ima "humanitarne katastrofe" na Kosovu i Metohiji.
Videćete da nije bilo velike razlike u broju ubijenih Albanaca i Srba, ali je bio potreban Lajbnicov razlog da bi nam oteli teritoriju, a danas velike sile nemaju vremena za to i to postaje neka vrsta nova moda - kazao je on.
Jasno je da međunarodno pravo nemamo i da ulazimo u vreme nepoznatog, vreme u kojem će svako svog subašu da juri na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Svima rastu apetiti, nivo tenzija raste.
Preporučujemo
VUČIĆ O AMERIČKOM I EVROPSKOM PUTU: Grenel je ozbiljan i odgovoran čovek
21. 01. 2026. u 19:51
"PRED NAMA JE NOVA ERA" Vučić: Od sutra se istorija piše drugačije
21. 01. 2026. u 19:35 >> 20:02
VANREDNA SEDNICA VLADE U SUBOTU Vučić: Moramo da pronađemo najsigurnije mesto za Srbiju
21. 01. 2026. u 16:39
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)