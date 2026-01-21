Politika

GRENEL PORUČIO MARTI KOS: Srbiji mesto na američkom, a ne na evropskom putu

Novosti online

21. 01. 2026. u 17:22

IZASLANIK predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel poručio je Marti Kos da je Srbiji mesto na američkom putu, a ne na evropskom.

TANJUG/Nenad Mihajlović

- Evropa je u nevolji - vaše ekonomije guši Brisel. Inovacije su gotovo mrtve. Kompanije ne rastu unutar Evrope. Vučić bi trebalo da sledi put SAD - ne evropski put - napisao je Grenel na Iksu.

