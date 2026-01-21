GRENEL PORUČIO MARTI KOS: Srbiji mesto na američkom, a ne na evropskom putu
IZASLANIK predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel poručio je Marti Kos da je Srbiji mesto na američkom putu, a ne na evropskom.
- Evropa je u nevolji - vaše ekonomije guši Brisel. Inovacije su gotovo mrtve. Kompanije ne rastu unutar Evrope. Vučić bi trebalo da sledi put SAD - ne evropski put - napisao je Grenel na Iksu.
