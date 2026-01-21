VUČIĆ POSLE TRAMPOVOG GOVORA U DAVOSU: Pod utiskom sam zbog svega što sam danas čuo

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Davosa.

Foto: Printscreen/Tanjug

- Sadržajan razgovor sam imao sa Martom Kos, oni imaju svoje zahteve, suštinski dobar razgovor. Verujem da u narednom periodu možemo da ispravimo neke svoje greške. Pod utiskom sam zbog svega što sam danas čuo. Razgovarao sam i švajcarskim predsednikom, doći će u aprilu u Beogra - rekao je Vučić.

Češka je 132. zemlja koja je potvrdila dolazak na Ekspo, saopštio je premijer te zemlje Babiš Vučiću.

- Sa Odil Reno-Baso (predsednica EBRD) sam razgovarao o energetici. Ovde se i dolazi zbog takvih razgovora. Nisam zadovoljan energetikom u Srbiji. Moramo bolje. NIS smo uspeli da izguramo, moramo sad napred - naveo je Vučić.

Foto: Printscreen/PinkTV

Kaže da su leteći taksiji letelice koje se vertikalno uzdižu i spuštaju.

- Verujem da će građani biti ponosni na svoju zemlju. Imaće pilota, nismo razvili sve segmente 5G mreže. Potrebno je vreme, ali će videti kako će to da izgleda. Srbija će u tome da prednjači - rekao je on.

Kaže da se ide ka većem sukobu na zapadu između SAD i Evrope.

- Bio sam iznenađen kvalitetom govora i načinom istupa Ursule fon der Lajen. Ona je juče napravila novu ideološku platformu. To je njen najvažniji govor koji sam čitao ili slušao. To je bio jedan od najbolje sastavljenih govora. Tramp je izuztetno inteligentan i šarmantan, dobro razume ekonomiju, ali je govor Ursule fon der Lajen bio više strateški orijentisan. Pitanje je da li će Evropa to moći da usvoji ili ne. Nisam siguran da će to Evropa moći da izgura. Ona nam je rekla da je kraj sa zabludama, ovo je stalno stanje Amerike i naterani smo da formiramo samostalnu Evropu - kazao je Vučić.

Tvrdi da će se građani Srbije iracionalno radovati Trampovim rečima o Grenlandu.

- Ja želim da budem gospodar neizgovorenih reči - kazao je Vučić.

Imamo nešto manje od 100.000 ljudi u automobilskoj industriji u Srbiji, kaže on.

- Zamislite tarife od 1. juna. Nema više evropske automobilske industrije na američkom kontinentu. Šta da radimo sa radnicima? Šta misite čije će radnike da otpuštaju? Naše. Problemi tek dolaze. Ne zaboravite da je sutra sednica Evropskog saveta. Zbog toga ne mogu više da govorim. Jasno sam video šta će da se desi. Čovek je napravio svoju misiju i biće sve oštriji. Ja sam to i sinoć rekao. Samo sam ređao činjenice - upozorio je Vučić.

Očekuje vanrednu sednicu Vlade u subotu.

- Moramo da počnemo da razgovaramo, moramo da pronađemo najbezbednije mesto za Srbiju - kaže on.

Kaže da razume težinu pozicije fon der Lajen.

- Svi će govoriti protiv nje. Nije laka njena pozicija, ali to će promeniti svet ukoliko se krene u realizaciju toga. U nedeljama, mesecima pred nama biće mnogo izazova. Sačuvaćemo svoju zemlju. Ljudi ovde izuzetno cene Srbiju. Andrej Babiš uskoro dolazi u Srbiju, očekujem važne susrete sa Amerikancima - kazao je on.

Kad je u pitanju izjava Radomira Lazovića da će opozicija tražiti personalizovane sankcije protiv vlasti, pozvao je ljude da razmisle da od njega čuju da je sa evropskim liderima pričao o sankcijama protiv nekih građana Srbije.

- Koji se odgovoran političar time hvali? - pitao je Vučić.

Kad je u pitanju izjava Raše Nedeljkova iz CRTA o rejtinzima stranaka, kaže da nije znao da se Nedeljkov bavi istraživanjima.

Kaže da ne misli ništa dobro o Toninu Piculi, a za Davora Ivu Štira kaže da je reč o ozbiljnom i obrazovanom čoveku.

- Ja za njega imam istinsko poštovanje, a naravno da nisam saglasan sa njim. Kad je u pitanju Jasenovac, neki ljudi ne znaju ni koji su dani pred nama. Sledi Međunarodni dan Holokausta. Naša obaveza je da se sećamo stradalih Srba, Jevreja i Roma i da pokažemo svetu šta je prava istina. Ako se neko stidi stradanja svog naroda, govori više o sebi nego o nama - kazao je on.