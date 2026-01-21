Politika

BAHAĆENJE NEVASPITANE OMLADINE: Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke (VIDEO)

В. Н.

21. 01. 2026. u 16:18

PEDESETAK separatista koje predvodi ekstremista Dinko Gruhonjić opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

БАХАЋЕЊЕ НЕВАСПИТАНЕ ОМЛАДИНЕ: Погледајте шта раде Динкове пумпаџијке (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!

Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke:

BONUS VIDEO: BLOKADERSKI PREZIR PREMA SVEMU STO JE SRPSKO: Mali varvari su slavili srpsku novu godinu!

