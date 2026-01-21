OVO JE LETEĆI TAKSI KOJI SMO KUPILI ZA EKSPO: Pogledajte kako izgleda (FOTO)

VEOMA važan ugovor za našu zemlju potpisan je juče u Davosu.

Foto: Ustupljene fotografije

Naime, Srbija je juče u Davosu, kako je i najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, potpisala ugovor sa kompanijom Archer oko nabavke letećih taksija koji će saobraćati tokom Ekspa u Beogradu 2027. godine.

Ovaj ugovor u ime Srbije potpisao se ministar finansija Siniša Mali, koji je danas i potvrdio ovu informaciju.

- Na prošlogodišnjem Davosu je predsednik Vučić razgovarao i upoznao se sa čermenom i osnivačem kompanije "Arčer", koja je vodeća kompanija u svetu, američka kompanija inače, za proizvodnju letećih taksija. Tada smo obećali da ćemo u Srbiji imati leteće taksije, mi smo taj ugovor potpisali juče, ja sam ga potpisao ispred Vlade Republike Srbije. Nismo mogli, nismo smeli da razgovaramo i pričamo o tome do danas, zbog otvaranja berze u Americi i tako dalje, ali sa ponosom mogu da kažem da smo prva zemlja u Evropi sa takvim ugovorom, da ugovor imamo sa najvećim, najboljim igračem na svetu, da je to američka kompanija koja je apsolutni lider i da s obzirom na svu regulativu koju treba da prođe taj novi vid avionskog saobraćaja, ja očekujem da ćemo mi već 2027. godine imati bar demonstracione letove za leteći taksi ovde kada je Ekspo u pitanju. Ogroman signal i ljudima u Srbiji, ali naravno i ljudima van Srbije, da smo spremni za inovacije, za nove tehnologije, za nešto potpuno novo i ja sam, da budem iskren, mnogo ponosan na to. I još jedno obećanje koje smo dali, još jedno obećanje koje smo ispunili - istakao je Siniša Mali za Alo.

Na priloženim fotografijama imate ekskluzivnu priliku da vidite kako će izgledati leteći taksi koji stiže u Srbiju.

Foto: Ustupljene fotografije

Foto: Ustupljene fotografije

Foto: Ustupljene fotografije

Podsetimo, kompanija Archer, sa sedištem u Kaliforniji, jedna je od najpoznatijih firmi koja se bavi letećim automobilima, avionima bez pilota i letećim vozivima. Lider su u elektrifikaciji avijacije.