Politika

VUČIĆ VAM POBEGAO U DAVOS, A GDE VAM JE FON BEKERAT? Piculu i ekipu u Srbiji neće da dočeka ni šef delegacije EU

В. Н.

21. 01. 2026. u 12:34

DOK mediji N1 i Nova danima pokušavaju da nametnu narativ o navodnom "bekstvu predsednika Aleksandra Vučića od evroparlamentaraca", činjenice uporno ruše još jednu u nizu politički motivisanih konstrukcija.

ВУЧИЋ ВАМ ПОБЕГАО У ДАВОС, А ГДЕ ВАМ ЈЕ ФОН БЕКЕРАТ? Пицулу и екипу у Србији неће да дочека ни шеф делегације ЕУ

Foto: Društvene mreže

Prema toj tezi, Vučić je, navodno, otišao na Svetski ekonomski forum u Davosu kako bi izbegao sastanak sa delegacijom Evropskog parlamenta predvođenom Toninom Piculom, hrvatskim evroposlanikom i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.

Međutim, realnost je daleko prizemnija i za opozicione medije mnogo neprijatnija! Naime, od 22. do 24. januara evroparlamentarce neće primiti ni Andreas fon Bekerat, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, odnosno najviši zvaničnik EU u Srbiji. Razlog je jednostavan - Bekerat u tom periodu uopšte neće biti u Srbiji!

Ako delegaciju Evropskog parlamenta ne prima čovek koji predstavlja samu EU, onda se s pravom postavlja pitanje: koliko su Picula i ostali zaista važni?

Ako ambasador EU na čelu institucije koja treba da "obezbedi adekvatno predstavljanje EU u Srbiji, da promoviše i štiti vrednosti i interese EU i njenih država članica, kao i da nadgleda i podrži proces pristupanja Srbije EU", kako se zvanično definiše zadatak Misije EU u Srbiji, neće biti u prilici da se sastane s evroparlamentarcima u Beogradu, onda nešto debelo ne valja u organizaciji i koordinaciji ove posete. Ako je tako nečega uopšte i bilo.

Foto Glassrpske

Davos se ne planira preko noći

Ta činjenica se, naravno, nije našla u izveštajima N1 i Nove. Umesto nje, gura se teza blokaderskih krugova, njihovih medijskih ispostava i samog Picule da je Vučić "pobegao" u Davos. A svako ko iole poznaje način funkcionisanja međunarodne politike zna da je Svetski ekonomski forum u Davosu događaj koji ne može poslužiti nikome kao skrovište.

U Davos se ne beži od domaćih problema, u Davos se dolazi strogo po pozivu da bi se problemi rešavali! Davos se ne planira preko noći. Reč je o jednom od najznačajnijih globalnih političko-ekonomskih skupova, na kojem se okupljaju šefovi država i vlada, direktori najvećih svetskih kompanija i ključni donosioci odluka.

Ove godine u Davos dolazi i američki predsednik Donald Tramp, trenutno najuticajnija figura za globalne procese, što dodatno potvrđuje političku težinu i značaj tog skupa.

Učešće predsednika država, bilateralni sastanci i paneli u Davosu zakazuju se mesecima unapred, uz preciznu diplomatsku, bezbednosnu i logističku pripremu. Zato je tvrdnja da je Vučić u poslednjem trenutku "utekao" kako bi izbegao razgovor sa evroparlamentarcima ne samo neodrživa, već i uvredljiva za zdrav razum. Sve okolnosti ukazuju na suprotno: da je dolazak delegacije EP u Srbiju organizovan ad hok, bez ozbiljnih najava, bez prethodnih dogovora i bez uklapanja u već postojeći državni i međunarodni kalendar.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Spinovana priča

Ista matrica napada viđena je i u slučaju predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, koja je takođe bila meta blokaderskih medija jer je, zbog unapred zakazanih obaveza, odmah nagovestila da nije u mogućnosti da primi evroparlamentarce u terminu koji su oni sami odredili.

Umesto činjenica, javnosti je ponuđena još jedna spinovana priča o "ignorisanju" i "izbegavanju", iako je svima jasno da se najviši državni funkcioneri ne vode improvizovanim rasporedima političkih aktivista i njihovih medijskih promotera.

Drugim rečima, pokušaj da se očigledno improvizovana poseta delegacije Evropskog parlamenta predstavi kao veliki diplomatski događaj koji je navodno uzdrmao državni vrh Srbije, još jedna je u nizu medijsko-političke manipulacije. Ako Piculu i njegove kolege ne prima ni Bekerat, najvažniji čovek EU u Srbiji, jasno je da problem nije u Aleksandru Vučiću ili Ani Brnabić, već u precenjivanju sopstvene političke težine, uz asistenciju medija koji su davno odustali od činjenica zarad aktivizma.

Tako se narativ o "izbegavanju" raspao pred jednostavnom istinom: ozbiljna politika se ne vodi na prepad, niti po meri blokadera i njihovih medijskih saveznika, već u skladu sa unapred utvrđenim međunarodnim obavezama i realnim političkim prioritetima. I uvek i jedino za interese svojih građana.

(Kurir)

BONUS VIDEO: Picula ponosno uporedio blokadere sa ustašama: Protesti u Srbiji su hrvatsko proljeće

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI=PARODIJA (VIDEO)
Politika

0 13

BLOKADERI=PARODIJA (VIDEO)

I KADA pomislimo da ta šačica ljudi, koja neko ime koje se uvuklo u uši "blokaderi" ne mogu više da nas nasmeju, iznenade, ili što bi se žargonski reklo, da ne možemo da imamo veći transfer blama dok ih gledamo, evo ga demanti.

21. 01. 2026. u 10:34

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena