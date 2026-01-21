"BOJKOTUJE POSAO, ALI NE I PLATU" Brnabićeva odgovorila Milivojeviću: Novac od svih građana uredno ne odbijate
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Srđanu Milivojeviću, predsedniku DS, da izmene pravosudnih zakona koje su na dnevnom redu Narodne skupštine nikakve veze nemaju sa tužilaštvom za organizovani kriminal.
- Da ste na svom radnom mestu, znali biste ovo. Ali niste. Platu, novac od svih građana Srbije, sa druge strane, uradno primate i ne odbijate. Bojkotujete posao, ali ne i platu. Toliko o vama - poručila je Brnabićeva u svojoj objavi na mreži X.
