"BLOKADERI UNIŠTILI PRAVOSLAVNU NOVU GODINU" Smajlović o napadu na Anu Bekutu: I ateistima je jednako odvratno šta su uradili (VIDEO)
LjILjANA Smajlović odgovorila je blokaderima koji se hvale napadom na Anu Bekutu tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku.
Ona je istakla da su blokaderi uništili Pravoslavnu novu godinu.
- Iz prve ruke da vam posvedočim - i ateistima je jednako odvratno bilo to što ste uradili - kazala je Smajlović.
