"BLOKADERI UNIŠTILI PRAVOSLAVNU NOVU GODINU" Smajlović o napadu na Anu Bekutu: I ateistima je jednako odvratno šta su uradili (VIDEO)

В. Н.

21. 01. 2026. u 08:56

LjILjANA Smajlović odgovorila je blokaderima koji se hvale napadom na Anu Bekutu tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku.

БЛОКАДЕРИ УНИШТИЛИ ПРАВОСЛАВНУ НОВУ ГОДИНУ Смајловић о нападу на Ану Бекуту: И атеистима је једнако одвратно шта су урадили (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ona je istakla da su blokaderi uništili Pravoslavnu novu godinu.

- Iz prve ruke da vam posvedočim - i ateistima je jednako odvratno bilo to što ste uradili - kazala je Smajlović.

