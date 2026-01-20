VUČIĆ SA PANELA U DAVOSU: Svi ćemo platiti cenu "razvoda" Evrope i SAD

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Davosu gde je učestvovao na panelu Defining Eurasia’s Economic Identity,

Foto: Printscreen/tanjug

- Lako je reći da ćemo povećati nivo naše saradnje, ja sam radostan da kažem da završavamo sporazum o toplani koju će pokretati prirodni gas u Nišu, u tome je Azernejdžan uključen. Takođe uspostavljamo direktan let između Beograda i Bakua, već smo to uradili sa Tbilisijem, nadam se da ćemo to uraditi i sa Jerevanom. To znači da Srbija pokušava sve više da se osloni ne samo na zapad, već i na istok i na prijatelje na koje uvek možemo da računamo. Sa Alijevim, velikim liderom, on je jedan od najsposobnijih suverenih lidera što je veoma redak slučaj, se delimično ne slažem samo u tome - efekat prelivanja će nas povrediti više nego Azerbejdžan. Mi imamo jako puno nemačkih, frncuskih, italijanskih kompanija koje proizvode rezervne delove. Ukoliko se oni suoče sa većim carinama SAD, koje je njihovo ključno tržište za te kompanije, to bi značilo da ćemo morati da zatvaramo neke naše fabrike, naša postrojenja u Srbiji. Sa druge strane imamo političko pitanje, sada pričaju svi o Pandorinim kutijama... Prvu Pandorinu kutiju smo imali na Kosovu i Metohiji. Kada su mnoge zemlje, posebno zapadnog sveta, priznale nezavisnot Kosova, govoreći "ovo je zbog humanitarne katastrofe koju su izazvale navodna dejstva srpske vlasti na Kosovu". Na kraju vidite da se isti argumenti koriste rugih koji to isto koriste protiv ostalih zemalja. Svi zaboravljaju kako je to počelo. Zašto se ja plašim i zašto nisam toliko optimističan? To je činjenica da imamo sve više regionalnih i lokalnih ratova, više nego ikada - i Persijskom zalivu, što nije bio slučaj do pre nekoliko meseci. Moram reći da ovaj "razvod" između SAD i Evrope neće biti privremeno pitanje, to će potrajati podosta vremena, i na kraju ćemo svi morati da platimo cenu toga. Da li ćemo moći da se pozabavimo sobom, nadam se da ćemo biti bolji od drugih, ali nema sumnje da ćemo biti pogođeno. Uz pomoć dobrih prijatelja kao što su Jermenija i Azerbejdžan i nadamo se i Turske, moći ćemo da prevaziđemo te poteškoće - zaključio je Vučić.