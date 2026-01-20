NI ONA IM NE VERUJE: Kandićka ponizila blokadere

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.