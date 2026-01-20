Politika

NI ONA IM NE VERUJE: Kandićka ponizila blokadere

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 16:52

BLOKADERI hoće da vode državu, a ne umeju ni sastanak sa Piculom da zakažu čak i kad Picula samo zbog njih dolazi, a i oni samo njega žele da vide!

Možda je i bolje što su studenti zakasnili da pošalju zahtev za sastanak sa evropskim parlamentarcima jer kako bi objasnili stav da u njihovom planu za promene opozicija treba da se povuče, da sačeka četiri godine, i ako su stručni da nađu neki posao a ne samo da budu političari. Što pre novi stav jer ovaj nije evropski.

