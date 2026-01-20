NI ONA IM NE VERUJE: Kandićka ponizila blokadere
BLOKADERI hoće da vode državu, a ne umeju ni sastanak sa Piculom da zakažu čak i kad Picula samo zbog njih dolazi, a i oni samo njega žele da vide!
Možda je i bolje što su studenti zakasnili da pošalju zahtev za sastanak sa evropskim parlamentarcima jer kako bi objasnili stav da u njihovom planu za promene opozicija treba da se povuče, da sačeka četiri godine, i ako su stručni da nađu neki posao a ne samo da budu političari. Što pre novi stav jer ovaj nije evropski.
Preporučujemo
BRNABIĆ UZVRATILA PONOŠU: Nevidljiv, nečujan "zvučni top" koji targetira samo blokadere
20. 01. 2026. u 14:34
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)