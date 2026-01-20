"TAMO IMA MNOGO LOPOVA, MNOGO ONIH KOJI SU PREBOGATI" Vučić o zahtevima koje su blokaderi izneli u Novom Sadu

PREDSEDNIK Srbije obratio se iz Davosa, on je tom prilikom rekao šta misli o zahtevima koje su blokaderi izneli u Novom Sadu.

Foto: Printskrin/TV Pink

Vučić kaže da misli da je jedan zahtev odličan.

- Prihvatam ga u punoj meri. Da se primeni zakon o poreklu imovine, i na njih i na nas. Da vidimo šta je to što imam ja, a šta je to što imaju oni. I da sa tim izađemo pred građane. Da vidimo kakvih je promena bilo u prethodnih 10, 20 ili 30 godina. Nemam nikakav problem sa tim, oduševljen sam tim zahtevom.

To je jedan principijelan i dobar zahtev. Vidim od kada sam predložio da svih 250 blokadera sa njihove liste bude ispitano, odjednom tišina. Maca pojela jezik. Jer tamo ima mnogo lopova, mnogo onih koji su prebogati.

Što se tiče prvog predloga, to je jedan od užasnih antidemokratskih predloga, kada ne možeš da pobediš nekoga, onda mu zabrani da se bavi poslom. Hoću da budem prvak Evrope u fudbalu, ali ako mogu da zabranim Francuzima, Špancima i Nemcima da igraju fudbal, eto pa ćemo biti prvaci Evope. Nema baš smisla, ali ako im je to ideja, plan i program u ovakvim uslovima, gde se svet lomi, stvara se potpuno novi poredak, koji nikakve veze sa starim nema - kaže predsednik.