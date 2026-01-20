Politika

"ESKALIRA DO TE MERE DA NE MOŽETE DA PLANIRATE NIŠTA" Vučić o situaciji u svetu - Mi polako, ali sigurno ulazimo u dnevno donošenje odluka

В.Н.

20. 01. 2026. u 13:10

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Danas smo već imali nekoliko razgovora sa važnim ljudima na marginama, od Kristaline Georgieve i jednog od najvećih afričkih lidera. Slušali smo švajcarskog predsednika, sa kojim ću sutra imati bilateralni susret i uskoro očekujem njegovu posetu Srbiji. Slušali smo Ursulu fon der Lajen i kineskog zamenika premijera. Imaćemo sada sastanak sa emeričkom kompanijom iz Kalifornije. Vi znate da ja ne mogu da govorim do sutra do nekog doba, do 15 sati, o nekim važnim pitanjima, ali znate da smo obećali leteći taksi ičuda  za Ekspo i polako ali sigurno te stvari privodimo kraju. Ono što je za mene danas bilo najvažnije je govor Ursule fon der Lajen, koji će imati pretpostavljam i svoj nastavak u još snažnijem obliku. Govoriće predsednik Makron, čućemo i kancelara Merca. Odgovor sledi sutra od Donalda Trampa. Želim da dam svoju analizu govora Fon der Lajen. O njenom govoru sam stigao da razgovaram sa Ianom Brenerom. Čini mi se da 80-90 posto delimo mišljenje i stavova. Šta je Ursula želela da naglasi? Iz njenog govora je jasno, na početku i na kraju je ponovila, da je takozvani politički razvod Amerike i EU trajan, dva puta je ponovila želju za uspostavljanjem pune političke i ekonomske nezavisnosti EU, govoreći o važnosti širenja na Ukrajinu i važnosti najbližeg delovanja, pri čemu ne bih isključio mogućnost učlanjenja u EU Norveške i Islanda, plus najbliže moguće delovanje sa Kanadom i Britanijom. Iskoristila je tri reči kada je govorila o sankcijama SAD, koje je nazvala velikom greškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti ujedinjeni u tom odgovoru. Govorila je da će oni da se suprotstave takvoj politici novim sporazumima o slobodnoj trgovini. Naravno, majka svih dogovora koji očekuje da postigne sledeće nedelje u Indiji, a to je sporazum o slobodnoj trgovini sa Indijom. Time bi EU dobila ogromno tržište. Govorila je i o napretku odbrambene industrije, ogromnom ulaganju u energetiku.

- Šta su tu sve posledica ze nas? Razgovarao sam sa Kristalinom Georgievom, ona je uvek od pomoći Srbiji. Ona veruje da se neće postići dogovor između Evrope i Amerike, nada se tome, ali nije sigurna. Ja ne verujem. Očekujem veoma snažan govor Trampa, u suprotnom smeru od ovoga što smo čuli. Postojaći prelivajući efekat na sve nas. Ta igra carinama, ta igra zaustavljanja trgovine, igra kontrolisanja trgovine i donošenja odluka na dnevnom nivou u skladu sa nacionalnim interesima, nije dobra, o čemu je govorio i kineski zamenik premijera. On je insistirao na poštovanju pravila Svetske trgovinske organizacije, to više na žalost ne postoji. Mi polako, ali sigurno ulazimo u dnevno donošenje odluka, koje eskalira do te mere da ne možete da planirate ništa - rekao je predsednik.

