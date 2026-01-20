PROPALI REDITELJ MARKOVIĆ REŽIRA ATENTAT (VIDEO)
BLOKADERSKI reditelj Goran Marković u intervjuu za Radar, iskoristio je po ko zna koji put priliku da na perfidan način pozove na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića.
Ovakvi istupi predstavljaju opasan oblik političke retorike koji prelazi granice slobode govora i ulazi u sferu direktnog podsticanja na nasilje. Javne ličnosti, posebno one koje imaju medijski prostor i uticaj, nose posebnu odgovornost za reči koje koriste, jer njihove izjave mogu podsticati agresivne ili kriminalne postupke kod pojedinaca koji ih shvataju bukvalno, a ispostavilo se, i sprovode u deli. U ovom slučaju, upućivanje na ubistva predsednika i poređenja sa istorijskim diktatorima jasno predstavljaju ozbiljnu pretnju stabilnosti i bezbednosti u društvu.
A ćutanje odmetnutog i krimogenog Tužilaštva ne samo da podriva poverenje građana u pravnu državu, već i ohrabruje dalje radikalizacije i nasilje. Kada institucije ne reaguju, stvara se utisak selektivne pravde i dvostrukih aršina, što dodatno produbljuje društvene podele. Odgovornost pravosuđa nije da bira političke strane, već da štiti ustavni poredak, bezbednost i osnovne civilizacijske norme, bez izuzetaka.
Ceo tekst možete pogledati na linku ispod.
