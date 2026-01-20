VUČIĆ, TRAMP I SVETSKA ELITA U DAVOSU: Evo o čemu će se razgovarati na svetskom ekonomskom forumu

SVETSKI ekonomski forum u Davosu okupio je vodeće lidere iz vlasti, biznisa i civilnog društva.

Foto: Printksrin

Među brojnim svetskim liderima su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednik SAD-a Donald Tramp.

U trenutku koji obeležavaju duboke geopolitičke, tehnološke i društvene promene, Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma pruža nepristrasnu platformu za dijalog, saradnju i delovanje.

Više od pet decenija, Forum okuplja lidere iz biznisa, vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i nove generacije, kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokretali svet napred.

Ovogodišnji program nastavlja tu tradiciju, zasnovan na kontinuiranom radu Foruma, ali i na najnovijim globalnim dešavanjima i revolucionarnim inovacijama.

Program je osmišljen tako da podstakne nove ideje, iznedri dugoročna rešenja za međusobno povezane izazove i otvori nove prilike za rast, otpornost i stvarni uticaj.

3.000 učesnika iz 130 zemalja

Okupljajući gotovo 3.000 učesnika iz oko 130 zemalja, Davos 2026 donosi izuzetno raznovrsnu kombinaciju sektora, industrija, vlada i generacija, što omogućava širinu perspektiva neophodnu za zajednička rešenja.

Pored toga, kroz otvoreno digitalno medijsko iskustvo, sesije koje se prenose uživo, intenzivno medijsko prisustvo i angažovanje zajednice kroz „Open Forum“, razgovor se širi daleko izvan Davosa, uz praćenje globalne publike.

Šta se očekuje na Davosu 2026

Kroz sesije o geopolitici i rastu, u Davosu će se razmatrati kako se saradnja može obnoviti u uslovima spornih normi, zategnutih savezništva i sve manjeg poverenja. Novi modeli saradnje mogu otvoriti prilike čak i dok se dugo prihvatane pretpostavke o bezbednosti, suverenitetu i globalnoj integraciji dovode u pitanje.

Od upravljanja geopolitičkim rizicima i ekonomskom neizvesnošću do korišćenja inovacija, diskusije će biti usmerene na praktične, rešenjima orijentisane puteve koji podržavaju otpornost, konkurentnost i inkluzivan rast, uključujući odgovornu primenu transformativnih tehnologija kao što je generativna veštačka inteligencija.

Ljudi u središtu promena

Podjednako važna biće i ljudska dimenzija transformacije. Kako se industrije razvijaju i tehnologije menjaju svet rada, Davos će staviti fokus na to kako vlade i kompanije mogu bolje da ulažu u ljude: izgradnjom otporne radne snage, podrškom prelasku na nove veštine i unapređenjem blagostanja u eri velikih promena.

Istovremeno, lideri će razmatrati kako se prosperitet može ponovo izgraditi unutar planetarnih granica, kroz unapređenje sigurnih energetskih sistema i sistema prirode i vode.

Ko dolazi na Godišnji sastanak 2026

Godišnji sastanak okuplja lidere iz širokog kruga zemalja, sektora i zajednica kako bi se omogućila otvorena razmena i praktičan dijalog o globalnim izazovima.

Učesnici uključuju generalne direktore i predsednike upravnih odbora partnerskih kompanija Foruma, kao i šefove država i vlada, visoke zvaničnike iz zemalja G7, G20, BRIKS i drugih, kao i lidere međunarodnih organizacija.

Sa polovinom prisutnih lidera koji dolaze iz zemalja Globalnog juga, sastanak odražava širok spektar perspektiva oblikovanih različitim ekonomskim, društvenim i regionalnim kontekstima.

Program će biti obogaćen doprinosima civilnog društva, predstavnika radnika, verskih organizacija, kulturnih ličnosti i socijalnih preduzetnika, kao i akademika, stručnjaka i tink-tenkova koji pružaju analizu i uvide zasnovane na istraživanjima.

Mladi lideri iz zajednice „Global Shapers“, inovatori i tehnološki pioniri donose ideje okrenute budućnosti i neposredno iskustvo promena.

Medijsko učešće i prenos uživo više od 200 sesija pomažu da diskusije budu transparentne i dostupne, omogućavajući široj publici da prati, postavlja pitanja i aktivno učestvuje u temama koje se obrađuju.