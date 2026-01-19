Politika

"JAHAĆE NAS I ŠUTIRATI, UBIJATI I PROGANJATI, ŠIŠATI I DINSTATI..." Ana Brnabić o sramnom govoru LJiljane Bralović: Svakodnevno to pričaju

19. 01. 2026. u 18:05

VLADAVINA blokadera značila bi vladavinu terora, upozorava predsednica parlamenta Ana Brnabić.

ЈАХАЋЕ НАС И ШУТИРАТИ, УБИЈАТИ И ПРОГАЊАТИ, ШИШАТИ И ДИНСТАТИ... Ана Брнабић о срамном говору Љиљане Браловић: Свакодневно то причају

Foto: Printskrin/Dnevnik

- Jahaće nas i šutirati, ubijati i proganjati, šišati i dinstati, ni na robiju nam neće dati, jer je robija za ljude, a mi nismo ljudi. Ovo je blokaderska politika. I nije to samo suština njihove politike, već je to celokupna njihova politika. Nema ničeg drugog osim ovoga. Nije to Ljiljana Bralović sama rekla. Ona je ponovila ono o čemu pričaju i što Srbiji obećavaju neki od najuticajnijih ljudi u blokaderskom pokretu - Bakić, Škoro, Stojković, Kokanović, Dikić, Milivojević, Goran Marković... To je ono što svakodnevno možete da čujete na njihovim tajkunsko-blokaderskim medijima, da pročitate na njihovim nalozima na društvenim mrežama, što slušate u njihovim podkastima. To je njihova politika: mržnja i nasilje. I ako bilo ko misli da je to nešto što je usmereno samo protiv Aleksandra Vučića ili SNS – nije. Vladavina blokadera značila bi vladavinu terora. Jahali bi i šutirali, proganjali i ubijali, sprečavali da govore i da misle sve one koji se ne slažu sa njima po bilo kom pitanju i u bilo kom obimu. Danas je kristalno jasno – otpor blokaderima nije politička borba, to je civilizacijska borba, to je obaveza svakog onog ko želi da misli svojom glavom i da bude slobodan čovek. Za razliku od njih, naša borba je borba rečima, idejama, rezultatima, i iskrenom ljubavlju prema Srbiji - navela je ona.

