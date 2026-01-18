NESREĆNICI: Šačica blokadera okupila se u Čačku da se sprda sa napadom na Anu Bekutu (VIDEO)

KAO da napad na Anu Bekutu nije bio dovoljan skandal, ista ekipa blokadera u Čačku rešila je da ide korak dalje – novim okupljanjem na kom su ismevali i relativizovali brutalan napad na pevačicu. Umesto stida i izvinjenja, usledili su podsmeh, „duhovite“ poruke i poziranje, kao da je gađanje žene na javnom nastupu neki podvig kojim treba da se ponose.

Foto: Printskrin N1

Podsetimo, Ana Bekuta je na trgu napadnuta grudvama i ledenicama dok je samo radila svoj posao. To nije bio „protest“, već čisto idiotsko ponašanje. A sada, umesto da se distanciraju od tog srama, blokaderi su rešili da ga pretvore u cirkus.

Ovo više nije ni politika, ni bunt, ni sloboda mišljenja – ovo je bolesna potreba da se nasilje opravda i slavi, posebno kada je usmereno na ženu. Ko god se ponosi takvim postupcima, sam je rekao sve o sebi. Čačak i Srbija bolje od ovoga zaslužuju.