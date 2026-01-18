NESREĆNICI: Šačica blokadera okupila se u Čačku da se sprda sa napadom na Anu Bekutu (VIDEO)
KAO da napad na Anu Bekutu nije bio dovoljan skandal, ista ekipa blokadera u Čačku rešila je da ide korak dalje – novim okupljanjem na kom su ismevali i relativizovali brutalan napad na pevačicu. Umesto stida i izvinjenja, usledili su podsmeh, „duhovite“ poruke i poziranje, kao da je gađanje žene na javnom nastupu neki podvig kojim treba da se ponose.
Podsetimo, Ana Bekuta je na trgu napadnuta grudvama i ledenicama dok je samo radila svoj posao. To nije bio „protest“, već čisto idiotsko ponašanje. A sada, umesto da se distanciraju od tog srama, blokaderi su rešili da ga pretvore u cirkus.
Ovo više nije ni politika, ni bunt, ni sloboda mišljenja – ovo je bolesna potreba da se nasilje opravda i slavi, posebno kada je usmereno na ženu. Ko god se ponosi takvim postupcima, sam je rekao sve o sebi. Čačak i Srbija bolje od ovoga zaslužuju.
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)