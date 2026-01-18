O NIS-U, BLOKADERIMA, DAVOSU, GRENLANDU I KOSOVU I METOHIJI... Vučić o najvažnijim temama- Predsednik govorio za Informer TV

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o svim najvažnijim temama za Informer televiziju.

O situaciji sa NIS-om

- Mi smo ove nedelje imali mnogo važnih razgovora sa potencijalnim partnerima. Razgovarali smo se partnerima iz MOL. Boravio sam i Abu Dabiju - rekao je na početku predsednik Srbije govoreći o NIS.

Vučić je istakao da se nada dobrim vestima kada je NIS u pitanju.

- Mi smo zbog svega ovoga morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva - dodao je predsednik Srbije.

- Sada bi trebalo da glavne tačke budućeg ugovora - jasni svojinski odnosi, kako će biti postavljeno buduće preduzeće, koliki udeo će imati koja kompanija, kao i neke druge stvari iz biznis plana budu dostavljene američkom OFAK-u da bi oni mogli da donesu odluku pre 23. o produženju operativne licence za NIS, kako bismo mi mogli da nastavimo da funkcionišemo normalno. Mi još nemamo dogovor oko toga, ali se nadam da će dogovora biti. Naši pregovarački timovi rade. Uključen sam u to u potpunosti. Uvek je to stvar kompromisa i verujem da ćemo do nekakvog kompromisa doći - naveo je Vučić.

O blokaderskom skupu u Novom Sadu

- Svaki skup preko 3 ili 4 hiljade ljudi nije mali. Nisu to skupovi od 30, 40 hiljada ljudi, ali 3,4 hiljade nije mali skup, hladno je vreme. Druga je stvar što su oni razočarani tim brojevima jer su mislili da će ne znam koliko ljudi da se skupi, jer su dolazili iz cele Vojvodine, Mačve, Beograda itd. Važniji je sadržaj. Sa jedne strane sam srećan zbog onog što su predložili i sa oduševljenjem prihvatam, tiče se zakona o poreklu imovine. Za mene je razočaravajuća priča o zakonu o lustraciji. Oni su to već donosili 2001. godine i oni su to pokušavali da sprovedu, da sklone svakog političkog protivnika kojeg već nisu uhapsili, isporučili Hagu... a ne mogu da ga lako pobede. To je jedan od najnedemokratskijih zakona. Umesto da narodu nude izgradnju ne samo institucija već novih objekata, poboljšanje zdravstva obrazovanja... A kako to da nude kada su sve te blokaderske organizacije bile na vlasti i ništa nisu uradili. Ali umesto svega toga što su mogli, pa makar nikakav program nemali, da bar to ponude, oni su ponudili nedemokratsku borbu protiv svojih protivnika, kažnjavanje, zabranjivanje, zabranjivanje drugačijeg mišljenja, stava, a oni će u arbitražnim postupcima da donose odluku da li je neko kršio ljudska prava ili ne. I to uglavnom oni koje ne mogu da pobede i koji su od njih bolji - naveo je Vučić i dodao da je to za njega razočaravajuće.

Kaže da u Srbiji već postoji godinama zakon o poreklu imovine i da je on donesen na njegovu inicijativu.

- Ja prihvatam ovu njihovu ideju i imam dodatan predlog za Poresku upravu. Vi ćete imati blokadersku i narodnu listu. Ja verujem da će blokaderi podržati predlog naše narodne liste da svih 250 kandidata za poslanije sa obe liste budu pod istragom poreske uprave, da vidimo ko je lopov. Ja neću da prihvatim činjenicu da su Jaćimović i Đilas pošteni ljudi, a da sam ja lopov. Neću je nikada prihvatiti. Samo nemojte vi blokaderi da mi govorite o lopovima, o gradskim bolnicama - naveo je Vučić.

- Sad ću da vam otkrijem u čemu je trik. Nema šta u Novom Sadu nismo uradili, šta nije dobio. Nikada snažniji razvoj nije bio. A oni kažu "nema dovoljno svetla". Ima ga više nego u svim drugim zemljama.

Ističe da struja nestaje svugde u svetu usled ovakvih vremenskih uslova, ali je najteže sedeti u kafiću i reći "ja sam blokader i dovoljno sam pametan, pa kod nas struja neće da nestane". Kod nas je nestanka bilo trostruko manje nego prethodne godine, te da su dok je država radila i rezala drveće zbog kojeg nestaje struja, advokati i građani tuže državu.

- Državu niko nikada neće da zaštiti. Kada govorite o ovakvim stvarima i vidite da se služite neistinama, onda vidite da imate problem sa tim.

Ističe da će zamoliti Agenciju za borbu protiv korupcije da kontroliše pre svega narodnu listu, na kojoj će i moje ime da bude ako to budu zahtevali moje kolege i prijatelji.

- Da se ispitaju sva lica pre svega sva lica sa naše liste, a onda i sa blokaderske. I da svim ljudima jasne podatke dostavi, pa da vidimo ko je lopov. Ja ne želim da budem na listi sa bilo kojim lopovom. Ali sam sasvi siguran da ćemo mnogo lopova naći na jednoj drugoj listi, kod onih koji su mnogo glasni, a mogu da nude samo "drž te lopova" i da ukinemo ljudima pravo na drugačije mišljenje - dodao je predsednik Srbije.

Kaže da je ovo važno da bih ljudi mogli da vide ko su pošteni ljudi i dobri domaćini, a ko su lopovi.

Ističe i da je dosta autobusa angažovano na dovođenju ljudi na skup u Novi Sad.

O ispadu Dikića i Stojkovića

- Neki od njih su dobili novac za to. Uskoro će takve stvari biti obelodanjenje. Ništa to ne dolazi zato što je neko slobodoljubiv i pametan, pa želi da ljudima kaže istinu. Ne želim da im odgovaram, koliko god oni idu nisko, ja ću se truditi da idem visoko. Nikoga od njih ne želim da pominjem- Ovde je reč o nečemu planiranom negde drugo. Postoje 3 strvari koje oni moraju da rade. Shvatili su - koga god da ruše, to ljude ne interesuje. Ljudi veruju Vučiću i pre 8 ili 9 godina je donet plan - po svaku cenu srušiti Vučića - kao neko vezivno tkivo za sve, "jer kad njega srušimo, onda ćemo moći da radimo sve što hoćemo". I njihova kampanja će se svoditi na to, jer oni, što ste shvatili iz svih gluposti koji ste sinoć mogli da čujete, jer ono je bilo sramota slušati, je li to ozbiljan program za Srbiju? Takvi ljudi treba da vladaju Srbijom? Pa Srbija bi nam nestala, država nije igračka. Samo ih poslušajte kakve gluposti oni izgovaraju. Te gluposti koji oni izgovaraju nisu se izgovarale ni na početku višestranačkog sistema. To niste mogli da čujete ni od Šećerovskog 91. Što ih više ljudi budu slušali sve će im biti jasnije razumeće o kakvoj je družini reč - mogu da ih obučavaju odakle god, vidite da je sve prazno i šuplje, nema ničega, ima samo mržnje. Super, zaklaćete svinju. Jel vam to program? - naveo je Vučić komentarišući skandaloznu emisiju u kojoj pomenuti dvojac govori o "svinjskoj vlasti u Srbiji" i svinjokolju.

Tri tačke suštine blokaderskog programa

Suština njihovog programa je relativizacija rezultata, i tu je čuvena ona rečenica to su naše pare, kazao je on.

- Šta god da uradimo oni će reći "to su naše pare". Jeste li čuli za jednu fabriku koju su otvorili u Novom Sadu. Ne postoji tako nešto. Ili u Nišu? A šta su nam sve zatvorili. Ali kada postignete rezultate, kada izgradite prugi i sve drugo, onda viču e to su naše pare. E to je najgluplja priča. Govorio sam više puta, Emirati imaju pet puta manje nafte od nekih zemalja arapskih. A gledajte kako izgleda danas Dubai, a kako izgledaju pojedine zemlje na severu Afrike. Samo to pogledajte. I uvek je sve do rukovodstva. Baju Pašića je cela Srbija mrzela, a onda kada ga više nije bilo bukvalno smo sve izgubili - kazao je on.

Predsednik dodaje da se pre neki dan sa mlađim sinom šetao posle mnogo vremena kroz Galeriju, i dodaje da vidi da ga svaka 10. osoba gleda i zapita se šta će on ovde.

- Prilazili su ljudi, slikali se, igrao sam stoni tenis sa nekim dečacima. Zamislite misle se šta ću ja ovde, a on je do juče bio na blokadama, a ja se borio da se to izgradi. E takve su njihove istine, i oni će u to da poveruju! To je što se tiče relativizacije rezultata - ističe Vučić.

- Druga tema je kriminalizacija. Najlakše je reći ima korupcije i kriminala. Pa ima. Ima u svakom društvu, svuda. Svako sa zavišću gleda u komšiju i smeta mu nešto. Zato naš odgovor mora biti snažniji, i pozivam sve nadležne organe da se žestoko bore protiv stvarne korupcije, a ne da se bave politikom. Kada pokažemo da smo spremni do kraja da se obračunamo sa ljudima iz naših redova, onda će ljudi shvatiti kakve su ovo besmislice i laži - kazao je on.

Istakao je da na blokaderskoj listi ima mnogo ljudi korumpiranih i poznatih od ranije.

- Poznatih po kriminalu, lopovluku, korupciji, da će se ljudi iznenaditi - naveo je predsednik.

Zapitao je, kada govori o kriminalizaciji, gde je sada priča o Jovanjici i Aleksandru i Andreju Vučiću.

- Što nas niko više ne pominje? Jer je njihov novinar posle 3 godine njihovih laži izašao i rekao da je sve bila laž. I sve to, kada ponavljate te priče o svinjokolju i svemu drugom, da Aleksandar Vučić nije čovek. Dehumanizacija. Pošto kada imate dehumanizaciju, to dovodi do toga da imate pravo da gate Anu Bekutu. Ona nije čovek, nije baka, majka... Aleksandra Vučića imate pravo da ubijete. Jer on nije čovek. On laže da ima drugog sina, to dete ne postoji, izmišljeno je iz markentipkih razloga, to su pisali u mejnstrim medijima, to je bezbroj njihovih funkcionera govorilo. Tako da ljudi, kada me vidite sa malim Vukanom,to vam se priviđa, to dete je izmišljeno zbog marketinških trikova, to je hologram. Kažu da je veštačka inteligencija. Ali ne znaju oni, nema u veštačkoj inteligenciji takvog poljupca i zagrljaja, kao sa Danilom i Milicom, i sa Vukanom koji je najmlađi - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da će se blokaderska kampanja svoditi na "ili mi - ili on", a on nije čovek, pošto on nije čovek to moramo da budemo mi.

- Nemaju da prestave nikakav plan, ozbiljan program za budućnost Srbije. Naš odgpovor mora da bude plan i vizija. To je nešto u čemu sam spreman da svojim znanjem i imenom pomognem ovim mlađima ljudima da sačuvaju normalnost u Srbiji, a ne da nam svinjokolji, gađanje žena ledenicama postane neka nova normalnost - dodao je Vučić.

O planu blokadera da se sastanu sa Piculom

Predsednik je, o planu blokadera da se sastanu sa Piculom, rekao da i Plenković, i Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije, i sada prave vojne saveze.

- Blokaderi se nikada od podrške Andreja Plenkovića nisu ogradili, direktne podrške hrvatske vlade izrečene u istom danu kada je to uradio Aljbin Kurti. I Kurti i Plenković i Picula su uvek podržavali sve neprijatelje Srbije i to nikada nisu krili. Pravili su i vojne saveze, sada su dodali i Tiranu uz Prištinu i Zagreb, po nalogu nekog trećeg, da bi "držali pod kontrolom ovaj region", kako oni kažu. Oni se nikada od takve podrške nisu ogradili. Ima tu i dobre dece, mladi ljudi koji veruju u nešto, pripadaju nekom pokretu, uvek to ima mnogo ludosti, lepe strasti, lepe energije, svega, ali to na kraju nije život. Oni će da sazru jednog dana i shvatiće svoje zablude i greške, i pričaće o tome javno i sve više. Kao što se to posle godinu njihovih protesta dana već događa. Mene tu više brine uticaj ovih spolja. Sada dolaze kao neki parlamentarci i to je kao neka vest. Ja ću se u Davosu sastati sa mnogo mnogo važnijim ljudima nego što su svi oni, važnijim od interesa i značaja za Srbiju. A svi pričaju o ovome. Zašto? Ne znam. Valjda svi uđete u njihov narativ. Kao što su pričali o Jovanjici godinama, pa svako na kraju pomisli da nešto tu ima. I kako ja da vam kažem da tu nema ništa, da ne znam ni gde je ni šta je, da u životu nisam video ni travu ni kokain. Ta mašinerija radi 24/7. Oni obmanjuju i lažu. Važno je da se mi pripremimo, da predočimo ljudima plan i program, a onda neka ljudi izaberu. Ako ljudi misle da je program Srbije i put u budućnost lustracija, i to vam je najvažnija tačka programa - "mi ćemo nekome da se svetimo, a taj ništa protiv nas nije uradio". Jer niko nikada od njih u zatvoru nije završio, čak ni ovi koji bi da me kolju, i to ne kao čoveka nego kao svinju - kazao je on.

O susretima u Davosu

Vučić dodaje da ne zna kako će izgledati sastanak u Davosu, i da će tamo biti i Tramp, i kineski potpredsednik, i drugi veliki lideri.

- To je malo mesto. Meni je ovo 12. put da idem. Svaki put sam bio. Ja sam jedan od 80 ljudi u svetu koji je bio više od 10 puta, i uvek me zovu kao i najavljuju kao glavnog gosta sa Balkana. To je idealno zato što sa mnogim svetskim liderima možete da razgovarate, da ne obilazite ceo svet. Za to bi vam bilo potrebno 6 meseci da ih obiđete. Idealnoi mesto za kratke susrete u kojima se može raspraviti o mnogim ključnim stvarima. Tu je mnogo ljudi, može da se reši mnogo važnih stvari za našu zemlju. Tolika je žurba, toliko toga moramo da uradimo, vi zaboravljate, prolaze nam dani, a mi 1. decembra predajemo ključeve Ekspa. A mi moramo do tada da završimo Odbojkaški centar na Novom Beogradu, da imaju najbolje uslove za treniranje u celom svetu, pa moramo da vidimo šta ćemo da radimo za košarkaše, rukometaše. Srećan sam što smo doveli Luisa Rodrigeza, dovodili smo najbolje i u rukometu, i u odbojci, da obradujemo narod. Dajemo nenormalne novce i Zvezdi i Partizanu. I to mora negde da da rezultat. A sve vam je to Ekspo. Odlično nam ide pruga, od aerodroma do Ekspa i centra grada, moramo da ubrzavamo, a politički problemi se samo gomilaju - rekao je predsednik.

Dodao je da očekuje da će imati 60 različitih susreta u Davosu, a veruje da će ih biti i više.

O poređenju slučaja Kosova i Metohije sa Grenlandom

Istakao je da ga je sramota licemerja ljudi u našoj zemlji koji kažu da nije isto Kosovo i Grenland.

- Pa kažu da niko na Grenlandu niko nije provodio genocid protiv domaćeg stanovništva. Pa nije ni ovde niko nije provodio genocid. Ćutite o tome kao zaliveni, jer znate da ste sve lagali i bmanjivali. Zato što znaju da će neko nekada morati da kaže "izvinite Srbi, napravili smo grešku". Da li ima povratka nečega ili nema je druga stvar. Ali oni znaju kakvu su grešku napravili priznavanjem Kosova i vođenjem celog postupka ka priznanju kosovske nezavisnosti do 2008. godine. A to što neće da priznaju, to je druga stvar. A sada da pričate o Grenlandu i narušavanju teritorijalnog integriteta, pa vi ste sa Klintonom to radili od 1999. do 2009. I nastavili da to radite, brutalno, samo uvijeno. Tramp to kaže neuvijeno, on kaže meni ovo treba, a vi ste izmišljali humanitarne katastrofe i proteranih 2 miliona ljudi preko Prokletija. Trudili ste se da nađete Lajbnicov dovoljan razlog kako biste svoje laži pretočili u ekstremno političko i vojno delovanje kako biste ostvarili svoje političke i ekonomske ciljeve - rekao je on.

Vučić kaže da je srušeno međunarodno pravo, ali je bar poštenije postavljeno - manje nas lažu nego ranije, pre 25 i 30 godina.

- Tada su izmišljali humanitarnu katastrofu, kršenja ljudskih prava, genocide. Sada više ne izmišljaju ništa, tamo ima nafte i minerala, napašće Rusija i Kina i to je to. Za jedan dan izmislite jednu rečenicu i teraj dalje. Ako me pitate jel bolje to ili ono što su nama radili, pa bolje je ovo danas. Barem je poštenije rečeno. Znate da imate posla sa razbojničkim svetom koji uzima šta i gde stigne. Ono ranije je bio potuljeni razbojnički svet, gde razbojniku ne možete reći da je razbojnik. A ranije su tražili da razbojnika zovete spasiocem, a on nosi i motku i sekiru i pištolj u ruci - dodao je Vučić.

O pobedi rukometaša nad selekcijom Nemačke

Predsednik se zahvalio rukometašima na istorijskom uspehu i pobedi nad Nemačkom.

- Super su igrali ti mladići. Hvala im za ogromnu radost. Pobediti Nemačku je velika sreća i radost za naš narod. Biće teško i protiv Austrije. Da budemo uz njih. Sada se vidi da smo na dobrom putu, i radujem se što će naredna takmičenja doneti odlične rezultate našem narodu. Konačno se rukomet vraća u Srbiju, vraća kući.

- Verujem da ćemo čekati još mnogo dobrih rezultata i u košarci. Molim i Zvezdu i Partizan da daju sve svoje igrače za ove "prozore", kako se to naziva. Da pobedimo Tursku, da ne ugrozimo odlazak na svetsko prvenstvo. Ja verujem i u Nikolu Jokića i verujem da možemo uzeti zlatnu medalju uprkos tome što će biti 3 ili 4 jake reprezentacije. Sve što možemo uložićemo da i na tom polju koje nije uvek najvažnije suštinski, ali koje je simbol ponosa i dostojanstva našem narodu, ostvarimo najbolje rezultate.

- I mnogo dobrih želja za naše vaterpoliste. Šta god uradili večeras, oni su nas toliko puta obradovali, trostruki olimpijski prvaci, beskrajno im hvala za sve što su učinili za našu zemlju - zaključio je Vučić.