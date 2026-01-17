BLOKADERI IZNELI JEZIV PLAN: Lustracija svih koji ne misle kao oni
NA propalom protestu blokadera u Novom Sadu iznesena je ideja lustracije kao politički program.
Skandal bez presedana! Ono što su blokaderi juče izgovorili pred kamerama i malobrojnom publikom više nije politički stav, već otvorena pretnja društvu. Pod plaštom "očišćenja" i "isceljenja", oni bi da uvedu lustraciju zakonom, i to ne za korupciju ili krivična dela, već za — pogrešno mišljenje.
Ovako nešto ne postoji nigde u svetu u obliku u kojem ga oni zagovaraju. Ni u najliberalnijim društvima ne postoji ideja da se politički neistomišljenici brišu gumicom iz sistema. Ali za blokadere je, izgleda, normalno da se društvo „leči“ tako što će se pojedinci žigosati.
Još porazniji su podaci o broju pacijenata obolelih od retkih bolesti koji su dobijali terapiju. Pre 2012. godine država nije finansirala lečenje nijednog pacijenta – broj je bio 0 (nula), iako danas blokaderi o tome uporno ćute. U 2012. godini lečeno je svega osam pacijenata, dok je danas ta cifra porasla na čak 930 obolelih, uz jasan trend daljeg rasta.
Koliki je pomak ostvaren posebno se vidi i kada je reč o lečenju dece u inostranstvu. Sledeći grafikon pokazuje da je od 2013. do 2025. godine na lečenje van zemlje poslato ukupno 5.873 dece. U poređenju s tim, u periodu od 2008. do 2012. godine lečeno je samo 440 mališana. To znači da je broj dece kojima je država omogućila lečenje u inostranstvu povećan više od 13 puta.
Sledeći grafikon dodatno razotkriva istinu o odnosu države prema deci oboleloj od retkih bolesti. Pre 2012. godine država nije učestvovala u lečenju nijednog deteta. Danas, tačnije u 2025. godini, taj broj je dostigao 296 dece koja se leče o trošku države.
Poslednji grafikon pokazuje koliko je država izdvojila za inovativne lekove u milijardama dinara. U blokadersko vreme od 2007. do 2012. godine izdvojeno je samo 19,2, dok za perido od 2013. do 2025. godine taj broj je 218,7 milijardi dinara.
I onda blokaderi imaju obraza da kažu da država danas ne vodi računa o deci i da se oni leče SMS porukama.
