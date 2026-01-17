BLOKADERI IZNELI JEZIV PLAN: Lustracija svih koji ne misle kao oni

NA propalom protestu blokadera u Novom Sadu iznesena je ideja lustracije kao politički program.

Foto: Printskrin

Skandal bez presedana! Ono što su blokaderi juče izgovorili pred kamerama i malobrojnom publikom više nije politički stav, već otvorena pretnja društvu. Pod plaštom "očišćenja" i "isceljenja", oni bi da uvedu lustraciju zakonom, i to ne za korupciju ili krivična dela, već za — pogrešno mišljenje.

Ovako nešto ne postoji nigde u svetu u obliku u kojem ga oni zagovaraju. Ni u najliberalnijim društvima ne postoji ideja da se politički neistomišljenici brišu gumicom iz sistema. Ali za blokadere je, izgleda, normalno da se društvo „leči“ tako što će se pojedinci žigosati.

I gde je kraj? Danas lustracija, sutra spiskovi nepodobnih? Prekosutra linč? Ljudi se s pravom pitaju — da li će sutra na kolac da nas nabijaju jer ne tapšemo u blokaderskom ritmu? Poenta cele priče je jasna: ovo nije borba za bolje društvo, već pokušaj da se nametne jednoumlje. Ko nije sa njima — protiv njih je. A to nije politika, to je opasna ideologija koja deli, zastrašuje i urušava sve što se naziva slobodnim društvom. Građani imaju pravo da znaju: iza velikih reči o "pravdi" krije se mali, ali veoma jasan plan — ućutkati sve koji ne misle isto. I to je pravi skandal! Jedan blokader naveo je na protestu da se u Srbiji deca leče SMS porukama. Opet, najjeftiniji populizam blokadera. Predsednk Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa najvišim državnim rukovodstvom, učinio je za lečenje dece u Srbiji više nego što su sve prethodne blokaderske vlasti pre 2012. godine mogle čak i da zamisle. Blokaderi danas kažu da država ne brine o deci i da se ona leče SMS porukama. Brojke i grafikoni jasno razbijaju ovu gnusnu laž i pokazuju kolika je razlika između onoga što je država izdvajala za najteže bolesne mališane nekada i onoga što se izdvaja danas. Podaci koji su prikazani na grafikonima precizno ilustruju koliko je novca ulagano u lečenje retkih bolesti, kako kod dece tako i kod odraslih, pre 2012. godine, a koliko nakon dolaska Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića na vlast. Na prvom grafikonu vidi se da je pre 13 godina država za ove svrhe izdvajala svega 130 miliona dinara godišnje. U 2026. godini ta suma je porasla na čak 10 milijardi i 200 miliona dinara, što predstavlja rast od neverovatnih 90 puta u odnosu na period blokaderske vlasti. Foto: Novosti

Još porazniji su podaci o broju pacijenata obolelih od retkih bolesti koji su dobijali terapiju. Pre 2012. godine država nije finansirala lečenje nijednog pacijenta – broj je bio 0 (nula), iako danas blokaderi o tome uporno ćute. U 2012. godini lečeno je svega osam pacijenata, dok je danas ta cifra porasla na čak 930 obolelih, uz jasan trend daljeg rasta.

Foto: Novosti

Koliki je pomak ostvaren posebno se vidi i kada je reč o lečenju dece u inostranstvu. Sledeći grafikon pokazuje da je od 2013. do 2025. godine na lečenje van zemlje poslato ukupno 5.873 dece. U poređenju s tim, u periodu od 2008. do 2012. godine lečeno je samo 440 mališana. To znači da je broj dece kojima je država omogućila lečenje u inostranstvu povećan više od 13 puta.

Foto: Novosti

Sledeći grafikon dodatno razotkriva istinu o odnosu države prema deci oboleloj od retkih bolesti. Pre 2012. godine država nije učestvovala u lečenju nijednog deteta. Danas, tačnije u 2025. godini, taj broj je dostigao 296 dece koja se leče o trošku države.

Foto: Novosti

Poslednji grafikon pokazuje koliko je država izdvojila za inovativne lekove u milijardama dinara. U blokadersko vreme od 2007. do 2012. godine izdvojeno je samo 19,2, dok za perido od 2013. do 2025. godine taj broj je 218,7 milijardi dinara.

I onda blokaderi imaju obraza da kažu da država danas ne vodi računa o deci i da se oni leče SMS porukama.