DANAS U 10 ČASOVA: Ministar spoljnih poslova Francuske sastaće se sa Vučićem

В.Н.

16. 01. 2026. u 07:22

SASTANAK će se održati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje, prenosi Tanjug.

