DANAS U 10 ČASOVA: Ministar spoljnih poslova Francuske sastaće se sa Vučićem
SASTANAK će se održati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje, prenosi Tanjug.
