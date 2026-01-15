UZ TRAMPA, MERCA I MAKRONA - SAMO VUČIĆ: Predsednik Srbije jedini najavljen lider iz regiona za forum u Davosu
UZ Trampa, Makrona, Merca i ostale svetske lidere, iz našeg regiona, u zvaničnoj najavi ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma samo je jedno ime: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
U ključnom trenutku za globalnu saradnju, Svetski ekonomski forum će sazvati svoj 56. godišnji sastanak od 19. do 23. januara 2026. godine u Davos-Klostersu, u Švajcarskoj, okupljajući blizu 3.000 međusektorskih lidera iz preko 130 zemalja pod temom „Duh dijaloga“.
Očekuje se da će, uz rekordne nivoe učešća vlada, učestvovati 400 vodećih političkih lidera – uključujući blizu 65 šefova država i vlada i šest lidera G7 – zajedno sa skoro 850 vodećih svetskih generalnih direktora i predsednika, kao i skoro 100 vodećih „jednoroga“ i tehnoloških pionira.
