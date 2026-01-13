uživoVUČIĆ SE OBRAĆA IZ ABU DABIJA (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se iz Abu Dabija.
Vučić je prisustvovao svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju.
Predsednik je kazao da ćemo morati da se u budunosti okrenemo veštačkoj inteligenciji.
- Velike promene su se dešavale u svetu tamo još od 15. veka, kada Evropa postiže punu dominaciju novim naučnim otkrićima, otkrivanjem novih teritorija. I u tom trenutku Kina pravi grešku, ulazi u izolacionizam i tada dolazi do pobede Zapada. Danas svi vide da dolazi novo doba, revolucija koju donosi veštačka inteligencija - kazao je Vučić.
Predsednik kaže da svi ulažu ogroman novac i da moramo da napredujemo i učimo mnogo.
- Sada se suučavamo sa dve stvari, jedna je ogroman napredak, a druga je strah ljudi da će da izgube posao. Ovde sam naučio, u Evrope tri posto električne energije odlazi na data centre i superkompujtere. Nećemo imati dovoljno električne energije, moramo da se okrećemo svim izvorima. Moramo da pronalazimo i ovde iskustva, uradili su brzo precizno i dobro i završavaju nuklearke - istakao je predsednik.
Kazao je da je imao kratko viđanje sa Muhamedom bin Zajedom, a sutra će imati bilateralni susret.
- Za nas je svaki kilovat od izuzetnog značaja. Mi kada smo morali da otvorimo tržište električne energije zbog Evrope. Vi sada prodajete u Belgiju, Estoniju i kažete - mi sa državom nemamo ništa - rekao je Vučić.
O NIS-u
Predsednik je rekao da ne očekuje konačni ugovor za NIS u roku od dva-tri dana, ali da očekuje da će dostaviti OFAC-u dokumenta.
- I verujem da će završiti konačni ugovor do februara, marta. Ali kada dostavite ta dokumenta, jasno je u kom smeru sve ide. Očekujem to u narednih 48 sati - dodaje predsednik.
O aneksiji Grenlanda
- Ničemo od toga se ne radujem. Nadam se da će malo da se prisete 2008. i 2009. i 1999. Kada je bilo oko Srbije, bilo je - baš nas briga za međunarodno javno pravo. Neko bi reko to je kosmička pravda, nemamo mi ništa od toga. Ogromno iskustvo imam, daću i ogromnu energiju uložiti da sačuvam mir. A ludilo u koje idemo, to više ne možete da pohvatate. Pandorina kutija je otvorena.
