ŽIVIMO BOLJE Vučić: Više od 50 odsto je porast broja vozila na našim drumovima
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u godišnjem obraćanju zemlje govorio je o rastu standarda.
U 2012. godini ukupan broj vozila registrovanih u Srbiji bio je 2,1 milion, danas imamo 3,17 miliona vozila.
Više od 50 psoto je rast, da vidite razliku u nivou životnog standarda, kako smo tiho počeli da živimo bolje.
