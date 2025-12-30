Politika

ŽIVIMO BOLJE Vučić: Više od 50 odsto je porast broja vozila na našim drumovima

В. Н.

30. 12. 2025. u 17:00

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u godišnjem obraćanju zemlje govorio je o rastu standarda.

ЖИВИМО БОЉЕ Вучић: Више од 50 одсто је пораст броја возила на нашим друмовима

Foto: N.Skenderija

U 2012. godini ukupan broj vozila registrovanih u Srbiji bio je 2,1 milion, danas imamo 3,17 miliona vozila.

Više od 50 psoto je rast, da vidite razliku u nivou životnog standarda, kako smo tiho počeli da živimo bolje.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)