NAJVEĆE MOGUĆE PRIZNANJE IZ HRVATSKE! Vučić je mnogo ozbiljnije i mudrije pregovarao sa Francuskom i napravio za Srbiju najbolji mogući posao

09. 12. 2025. u 11:03

NAJOZBILjNIJI hrvatski vojni analitičar Igor Tabak poručio hrvatskim vlastima da je Aleksandar Vučić je mnogo ozbiljnije i mudrije pregovarao sa Francuskom i napravio je za Srbiju najbolji mogući posao.

 - Tek  će se pokazati i je li uz željene modernizacije ipak bilo bolje kupovati žestoko rabljene borbene avione ograničenih sposobnosti i paketa naoružanja - ili su ipak bili pametniji naši istočni susjedi, koji su u startu platili poprilično više, ali zato dobivaju i bitno opsežnije pakete opreme na novim avionima radikalno dužeg korisnog letnog resursa - napisao je Tabak za "jutarnji" u svojoj analizi.

