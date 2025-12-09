PAKLENI PLAN BLOKADERA! "Slap-tužbama" hoće da onemoguće rad Informer TV

BLOKADERI i njihovi ideolozi, u sprezi sa odmetnutim delovima tužilaštva, pokušavaju da ućutkaju Informer TV, ali neće im proći.

FOTO: Ataimages

Naime, za danas su u isto vreme zakazana tri suđenja u periodu od 10 do 12 časova našem glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i njegovom zameniku Dejanu Vukeliću, i to po krivičnim prijavama Zdenka Tomanovića, Vladimira Štimca, ali i tužioca za VTK Borisa Majlata (!?!).

Tužioci u očiglednoj saradnji sa blokaderima iz pravosuđa namerno i planski zakazuju suđenja u vreme našeg Kolegijuma, kada cela Srbija gleda Informer televiziju.

- Šta god radili, kako god pretili i presudivali po sistemu 'kadija te tuži, kadija ti sudi', neće nas ućutkati - poručuje Vučićević.

Inače, "slap-tužbe" predstavljaju zastrašivanje i pritisak koji obično uključuju visoke zahteve za odštetu i dugotrajne pravne postupke.