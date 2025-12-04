TRVLJENJE BLOKADERA NE PRESTAJE: Marinika i Ponoš odjavili podršku studentima blokaderima - Nakon lokalnih izbora još nervozniji (VIDEO)

SVAĐE i trvenja među blokaderima traju već nedeljama, a poslednjih dana rat među blokaderima dostigao je vrhunac. Nervoza u blokaderskim redovima naročito je porasla nakon lokalnih izbora koji su održani u nedelju, a kada je blokadere udario šamar realnosti.

Foto: Printscreen/Jutjub

Blokaderi samo maštaju da se dokopaju vlasti, iako su svesni da ih narod ne želi. Ipak, izbore pošto-poto žele, jer im je izborni dan prilika da prave haos na ulicama. Pritom, raskol u njihovim redovima sve je veći, a svađe se nastavljaju iz dana u dan...

Poslednji međusobni napadi dolaze od strane Zdravka Ponoša i Marinike Tepić.

Naime, oni su gostujući u Utisku nedelje pre nekoliko dana otvoreno napali studente blokadere i otvoreno se izjasnili da nemaju njihovu podršku.

Lider pokreta SRCE Zdravko Ponoš rekao je tako da nema podrške blokaderima sa fakulteta. On je naglasio da je besmisleno nekoga podržavati bezrezervno.

- Mislio sam da će profesori biti taj most između opozicije i studentskog pokreta, jer ona varijanta da mi nekog bezrezervno podržimo, mi smo odmah kao stranka rekli da to nećemo da podržimo - rekao je Ponoš.

Pogledajte njegovu izjavu:

Takođe, pored blokadera na fakultetima, Ponoš je u ovom gostovanju udario i na rektora Đokića:

- Poslednjih nekoliko nedelja ili meseci imam utisak da se rektor Đokić povukao, gde je on nestao, šta se desilo sa njim? Taj čovek je uživao ogromno poverenje i studenata i čini mi se nas iz opozicije. Nigde ga nema - rekao Ponoš.

Ovom narativu među blokaderima pridružila se u istoj emisiji i Marinika Tepić.

Naime, Olja Bećković, voditeljka emisije Utisak nedelje upitala je Mariniku Tepić, potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP), da li će ispuniti zahtev studenata i dati im bezuslovnu podršku, kao što je uradila Demokratska stranka.

- Iskreno ne, zato što mislim da naš posao jeste, s obzirom da smo mi profesiomalni političari - rekla je Tepićeva.

Pogledajte njenu izjavu:

Da im je izborni dan prilika da prave haos na ulicama blokaderi su nedavno pokazali i na lokalnim izborima koji su u nedelju održani u tri opštine - Sečnju, Mionici i Negotinu. Ipak, i pored haosa koji su pokušali da naprave, kada su stigli rezultati izbora lupio ih je šamar i pobeda realnosti. A pobeda realnosti je, kako je komentarišući rezultate lokalnih izbora za "Novosti" istakao analitičar Dragoslav Bokan, pobeda ljudi koji trenutno vode našu državu pod neverovatnim pritiscima.

Kako je istakao, održani izbori najbolje pokazuju da postoji čitava provalija između onoga što su želje blokadera i opozicije i onoga što je realnost.

- Izbori na sva tri mesta govore isto, da postoji ogromna razlika, prava provalija, između namera, želja i očekivanja ekstremne opozicije i takozvanih blokadera i realnosti. Realnost je, ipak, u rukama i u glasovima ljudi koji ne moraju nikome da se pravdaju u trenutku kad glasaju, možda moraju ispred da prođu kroz toplog zeca i da istrpe maltretiranje, vređanje, klevete iz svoje okoline, pošto je opšta atmosfera napravljena tako da, ako se opredelite za sopstvenu državu izgleda kao da ste učinili nešto najgore na svetu, ali u trenutku kada ubacujete papir i kada se opredeljujete ste sami sa sobom i svojom savešću i sa svojim iskustvom. Iskustvo svakog od nas je takvo da ne može da poveže blokadu saobraćaja sa strašnom tragedijom u Novom Sadu, da ne može da poveže prestanak rada srednjih škola, fakulteta sa pričom o nekakvim idealima, ciljevima. Ne može da se poveže ono što nema nikakve veze jedno sa drugim. Uticaj N1 i Nove S, kao pravih fabrika dezinformacija je veliki, ali nije uspeo da dođe do onog dela Srba koji ne odlučuju tako što gledaju u ekran televizora, nego odlučuju gledajući kroz prozor. Dakle, realnost je pobedila maštarije - rekao je Bokan.

Foto Petar Vujanić

Dao je svoj osvrt i na predstojeću izbornu godinu u našoj zemlji, o kojoj je pre neliko dana govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nezavisno od toga da li će biti razdvojeni ili ne predsednički izbori, jasno je da će pobediti realnost u svakoj varijanti. Pobeda realnosti je pobeda ljudi koji trenutno vode našu državu pod neverovatnim pritiscima i u najtežim mogućim okolnostima. Mi radimo važne stvari i rezultati tih važnih stvari će pobediti sigurno. To na koji način, da li zajedno ili razdvojeni izbori postaje samo scenografija izvesne pobede stvarnosti nad maštarijama opozicije - zaključio je Bokan za "Novosti".

