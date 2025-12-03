ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

Foto: N. Skenderija

Šešelj je rekao da je očigledno da je značajan deo sudija uključen u antirspku i antidržavnu harangu.

Kako kaže Šešelj, to je razlog više da se što pre sredi stanje u pravosuđu i da se odstrane sve sudije koje su se deklarisale podršrkom blokaderima i koje su potpisale izjavu da neće da brane poredak.

- Imam dosta iskustva sa takvim sudijama, stalno me sude i uskoro ću objaviti knjigu pod naslovom "Koje su srpske sudije intelektualne mizerije i moralne nakaze". Već godinama primam samo 2/3 penzije jer mi 1/3 ide na otplatu odšteta i kazni koje mi izriču. Ja ću u toj knjizi napraviti karakterologiju svih tih sudija i žigosati ih za sva vremena - kazao je Šešelj za "Novosti".

Foto: V. Danilov

Presudu Andrijani Nešić ne vidi pokušaj kao da se ućutkaju mediji, već navodi da je to "pokušaj da se ovlada državom".

Advokat Rajković: Iznošenje kritike u okviru novinarske delatnosti nije kažnjivo

U presudi se mogu uočiti elementi koji zahtevaju pažljivu analizu u žalbenom postupku, smatra advokat Saša Rajković.

- Kroz žalbeni postupak, očekujem da drugi stepen primeni zakonska pravila i profesionalne standarde u oceni činjenica i prava stranaka. Smatram da je važno da svaki građanin ima pravo na pravično suđenje, a profesionalna i stručno utemeljena kritika sudskih odluka doprinosi jačanju pravosudnog sistema. U ovom konkretnom predmetu postoje pitanja koja, verujem, zahtevaju dodatnu pažnju i preciznu primenu zakona. Nadam se da će sudovi u budućnosti nastojati da fokus ostane na primeni prava i zakonskih normi. Važno je podsetiti da, prema Krivičnom zakoniku, iznošenje kritike u okviru stručne, naučne ili novinarske delatnosti nije kažnjivo - rekao je Rajković.

Ističe i da je zabrinjavajuća okolnost da su informacije o osuđujućoj presudi objavljene u medijima sa sedištem u Luskumburgu gotovo istovremeno kada i sama presuda u sudnici.

- Ukoliko se utvrdi da su mediji zaista dobili sadržaj presude pre nego što su je primile stranke u postupku, onda je reč o ozbiljnom propustu koji zahteva detaljno ispitivanje. Posebno je važno utvrditi da li je bilo koji učesnik u postupku, pa i privatni tužilac, mogao da raspolaganje sadržajem presude ima pre njenog formalnog objavljivanja i da li je tim putem informacija dospela u medije. Ukoliko bi se takva mogućnost potvrdila, to bi predstavljalo još veći problem i zahtevalo reakciju nadležnih organa. U takvim situacijama neophodno je da nadležni organi, uključujući i tužilaštvo, utvrde sve okolnosti i eventualnu odgovornost, jer očuvanje integriteta postupka i zaštita poverljivosti predstavljaju temelj pravičnog suđenja - zaključuje Rajković.

