Politika

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

Novosti online

03. 12. 2025. u 18:55

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

ШЕШЕЉ ИЗДАО АЛАРМАНТНО УПОЗОРЕЊЕ: У току покушај да се овлада државом!

Foto: N. Skenderija

Šešelj je rekao da je očigledno da je značajan deo sudija uključen u antirspku i antidržavnu harangu.

Kako kaže Šešelj, to je razlog više da se što pre sredi stanje u pravosuđu i da se odstrane sve sudije koje su se deklarisale podršrkom blokaderima i koje su potpisale izjavu da neće da brane poredak.

- Imam dosta iskustva sa takvim sudijama, stalno me sude i uskoro ću objaviti knjigu pod naslovom "Koje su srpske sudije intelektualne mizerije i moralne nakaze". Već godinama primam samo 2/3 penzije jer mi 1/3 ide na otplatu odšteta i kazni koje mi izriču. Ja ću u toj knjizi napraviti karakterologiju svih tih sudija i žigosati ih za sva vremena - kazao je Šešelj za "Novosti".

Foto: V. Danilov

Presudu Andrijani Nešić ne vidi pokušaj kao da se ućutkaju mediji, već navodi da je to "pokušaj da se ovlada državom". 

Advokat Rajković: Iznošenje kritike u okviru novinarske delatnosti nije kažnjivo

U presudi se mogu uočiti elementi koji zahtevaju pažljivu analizu u žalbenom postupku, smatra advokat Saša Rajković.

- Kroz žalbeni postupak, očekujem da drugi stepen primeni zakonska pravila i profesionalne standarde u oceni činjenica i prava stranaka. Smatram da je važno da svaki građanin ima pravo na pravično suđenje, a profesionalna i stručno utemeljena kritika sudskih odluka doprinosi jačanju pravosudnog sistema. U ovom konkretnom predmetu postoje pitanja koja, verujem, zahtevaju dodatnu pažnju i preciznu primenu zakona. Nadam se da će sudovi u budućnosti nastojati da fokus ostane na primeni prava i zakonskih normi. Važno je podsetiti da, prema Krivičnom zakoniku, iznošenje kritike u okviru stručne, naučne ili novinarske delatnosti nije kažnjivo - rekao je Rajković.

Ističe i da je zabrinjavajuća okolnost da su informacije o osuđujućoj presudi objavljene u medijima sa sedištem u Luskumburgu gotovo istovremeno kada i sama presuda u sudnici.

- Ukoliko se utvrdi da su mediji zaista dobili sadržaj presude pre nego što su je primile stranke u postupku, onda je reč o ozbiljnom propustu koji zahteva detaljno ispitivanje. Posebno je važno utvrditi da li je bilo koji učesnik u postupku, pa i privatni tužilac, mogao da raspolaganje sadržajem presude ima pre njenog formalnog objavljivanja i da li je tim putem informacija dospela u medije. Ukoliko bi se takva mogućnost potvrdila, to bi predstavljalo još veći problem i zahtevalo reakciju nadležnih organa. U takvim situacijama neophodno je da nadležni organi, uključujući i tužilaštvo, utvrde sve okolnosti i eventualnu odgovornost, jer očuvanje integriteta postupka i zaštita poverljivosti predstavljaju temelj pravičnog suđenja - zaključuje Rajković.

Podsećamo, da pravda i pravo ne postoje potvrdila je sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SANDRA BOŽIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Blokaderi umislili da u ime naroda mogu da rade sve što zamisle
Politika

0 8

SANDRA BOŽIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Blokaderi umislili da "u ime naroda" mogu da rade sve što zamisle

POTPREDSEDNIK Pokrajinske vlade Sandra Božić oštro je reagovala na sramnu presudu sudije blokaderke Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 19:32

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu