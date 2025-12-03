Politika

PRESUDA OSTRAŠĆENIH BLOKADERA: Sudija blokaderka i Zdenko Tomanović u akciji progona novinara zbog slobodnog mišljenja

В.Н.

03. 12. 2025. u 16:17

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je upravo potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

ПРЕСУДА ОСТРАШЋЕНИХ БЛОКАДЕРА: Судија блокадерка и Зденко Томановић у акцији прогона новинара због слободног мишљења

Foto: Jutjub Printskrin

Da se radi o čistoj političkoj presudu ostrašćenih blokadera govori činjenica da je sudija u ovom postupku 23. januara javno je dala podršku studentima blokaderima. Drugim rečima ona je javnost obavestila i svima stavila do znanja da podržava interese i ciljeve te grupe i njihovo javno delovanje, što opravdano izaziva sumnju u njenu nepristrasnost u konkretnom predmetu.

Iako, ove okolnosti objektivno izazivaju sumnju u nepristrasnost sudije, zamenik predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Živković odbila je da izuzme sudiju Tatjanu Bezmarević Janjić iz slučaja.

Takva odluka suda predstavljala je  ozbiljan udarac pravnoj sigurnosti i nepovredivosti principa nepristrasnosti, a što se pokazalo kao tačnim danas, na održanom suđenju, gde je doneta skandalozna presuda.

Cilj presude svakako je da se uguši sloboda medija i da se "odseče jezik" onima koji su se drznuli da drugačije govore i misle! Takođe, nesumnjivo je da se iza ove presude, ali i tužbe kriju i namere onih koji se nisu javno eksponirali u ovom postupku, a kojima smetaju pojedinci spremni da govore istinu bez obzira na pritiske, pretnje i ucene.

Ovakvom presudom sud je potvrdio da više nije garant pravde, već da je postao akter jedne strane u društvenom sukobu, a što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu. 

Dakle, dok novinare i urednike, političari i oni koji bi se rado dočepali fotelja, gone zbog mišljenja, sudije, isti oni koji podržavaju njihove stavove, presuđuju gotovo po pravilu u koristi istih tih političara. Bez ikakvog srama, a "u ime naroda" ubili su pravdu i zgazili pravo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
Politika

0 0

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj je, komentarišući presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera, rekao da je očigledno da je značajan deo sudija uključen u antirspku i antidržavnu harangu

03. 12. 2025. u 18:55

UGLJEŠA MRDIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Sudija je javno dala podršku studentima blokaderima
Politika

0 2

UGLJEŠA MRDIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Sudija je javno dala podršku studentima blokaderima

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić oštro je reagovao na sramnu presudu sudije blokaderke Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 18:37

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu