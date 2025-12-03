MINISTAR SELAKOVIĆ: Naravno da ću ići na saslušanje da raskrinkam blokadersku kriminalnu bandu

MINISTAR kulture Nikola Selaković izjavio je da će se pojaviti na saslušanju u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) na saslušanju u terminu koji su danas zakazali kako bi, kako je istakao, raskrinkao blokadersku kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tužuilaštva i političko delovanje po direktnom nalogu spolja.

Igor Marinković

- To što oni rade, apsolutno, nije ništa drugo nego uzurpacija, politikantsko i političko delovanje po direktnom nalogu koje dolazi spolja, a moje je, kao nekoga ko se Srbiji zakleo na vernost i da ću raditi u interesu svih građana, ali i zaštiti njenih, vitalnih državnih i nacionalnih interesa, da se protiv toga borim i nema tu neke velike filozofije - rekao je Selaković na TV Informer.

Ministar je naveo da je jutros opet otišao u Tužilaštvu i da je morao da ih sačeka jedno 40 minuta, do devet sati, kako bi došli na svoja radna mesta i primili ga. Prema njegovim rečima, jutros je preuzeo poziv, oni nisu mogli da uzmu iskaz danas, pa su zakazali drugi termin.

- Naravno da ću se ja pojaviti tada kako bih raskrinkao blokadersku kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tužilaštva, na prvom mestu Tužilaštvu za organizovani kriminal, jer to što oni rade, apsolutno, nije ništa drugo nego uzurpacija, politikantsko i političko delovanje po direktnom nalogu koje dolazi spolja - kazao je Selaković.

Kako je istakao, to je nešto što se radi sa ciljem da se oljaga, okrivi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji predstavlja najveću prepreku upravo toj blokaderskoj kriminalnoj bandi i njihovim stranim nalogodavcima. Selaković je istakao da je za njega čast i zadovoljstvo da se bori zajedno u predsednikovom stroju, zajedno za Srbiju i da se bori protiv tih gluposti. Istakao je da su to velike gluposti i da nema nikakvog kriminala.

- Reč je o politički, isfabrikovanim pričama, blokadera kriminalaca u delu državnog sistema, u Tužilaštvu za organizovani kriminal - kazao je Selaković. Dodao je da tužilac za organizovani kriminal sedi sa ljudima koji, kako je rekao, uništavaju Beogradski univerzitet, pije vino sa ljudima koji su bili rukovodstvo Infrastrukture železnica Srbije kada je renovirana Železnička stanica u Novom Sadu. Selaković je naglasio da se radi o političkom spektaklu i da neće uspeti da ga uplaše svojim lažima. Ukazao je da su, kako kaže, najgore nasilnike puštali na slobodu bez jednog minuta zadržavanja.

- Ljude koji su nam razorili univerzitet nisu ni takli. One koji su uzurpirali državnu imovinu, nije im palo na pamet da reaguju protiv njih. Oni nisu zadržavali čak ni ljude koji su tukli, vređali i omalovažavali našu policiju - naglasio je Selaković. Naveo je da se on u stroju predsednika Aleksandra Vučića bori za Srbiju koja je suverena, dok se oni bore za Srbiju koja se ne pita ni o čemu, koja će odlučivati prema mejlovima, faksovima i instrukcijama koje bude dobijala od nekoga sa strane i u kojoj građani neće birati nikoga, nego će im biti nametan onaj koji će da ih vodi. Podsetio je da je u tužilaštvo išao i juče, ali da nikoga nije zatekao na radnom mestu.

- Verovatno su bili u nekoj kafanici, ali u skrivenoj gde građani ne mogu da ih vide, ali kada se slikaju, to rade javno, kao i kada idu na blokaderske proteste - rekao je Selaković. Istakao je da njihovo kriminalno ponašanje građani Srbije "debelo" plaćaju.

Na pitanje da li je ovo pokušaj poniženja, Selaković je rekao da jeste, ali da neće uspeti ni to da urade.

- Dela govore o ljudima, a pogledajte njihova. Koji su njihovi rezultati, koliko su građani milijardi isplatili za njihove greške, promašaje i sve ono što nisu uspeli da dokažu", istakao je Selaković. Dodao je da je tužilaštvo s jedne strane povezano sa Draganom Đilasom, Marinikom Tepić i Miroslavom Aleksićem, a s druge strane sa Šolakovim medijima. Na pitanje o nepojavljivanju vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac na skupštinskom Odboru za pravosuđe u ponedeljak, već je umesto toga otišla u Holandiju, Selaković je istakao da umesto da je došla na sednicu odbora da podnese izveštaj ljudima koji su je izabrali, otišla je da "kuka, pišti, da se žali na svoju državu i da nastavi sa blokaderskom pričom kako će da ih neko ukine i kako se njoj ljulja stolica".

- Otišla je da pljuje po svojoj zemlji i kuka na vlast koju je narod izabrao - kazao je Selaković i dodao da je blokaderima strah sada još veći nakon rezultata lokalnih izbora u Mionici, Sečnju i Negotinu gde su izgubili.

Pojediji mediji su ranije objavili da je Selaković osumnjičen u slučaju “Generalštab”.

(Tanjug)