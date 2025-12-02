Ministar Selaković došao u Tužilaštvo, a oni pobegli u kafanu

Ministar kulture Nikola Selaković oglasio se nakon što su pojedini mediji objavili kako je izdat nalog za njegovo hapšenje.

Foto N. Skenderija

Selaković je sam došao do Tužilaštva, međutim iako je radno vreme, tamo nikog nije bilo, jer su otišli u kafanu. Selaković je poručio da će goniti svakog ko radi protiv države i naroda.

- Pošto su oni neko ko ne može da funkioniše bez laži, jasno je da su blokadersko-tužilačka banda koja se odmetnula i od države i od naroda. Ja ću goniti svakog onog ko radi protiv države i protiv naroda, a vi možete krenuti sa mnom da vidimo da li su ovde ljudi koji bi da procesuiraju one koji rade za ovu zemlju i koji vole ovu zemlju - rekao je Selaković.

Kako je dodao, reč je o ljudima koji misle da su iznad zakona i prava.

- Oni misle da su oni iznad svega i radiće i mimo zakona koji donese Skupština. A neće da gone onog Aleksića koji je urnisao Nacionalnu službu za zapošljavanje, neće da gone Đilasa i da rešavaju prave afere - istakao je ministar kulture.

Oni predsedniku hoće da oduzmu pravo da ih komentariše.

- Oni su blokaderski ološ koji pokušpavaju da mimo izbora smenjuju vlast - naglasio je Selaković.

U tom trenutku su ga iz zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal rekli ministru Selakoviću da sačeka da provere da li je blokaderski tužilac Mladen Nenadić u objektu. I njemu i ekipi Informera je rečeno da sačekaju ispred.

- Rekli su da ne mogu da me prime. Ali nije to važno, važno je da građani Srbije znaju da se deo Tužilaštva za organizovani kriminal odmetnuo. To je jedna kriminalna banda koja pokušava da uzurpira državu. Hoće da spreče Parlament da donosi zakone, da zabrane predsedniku da komentraiše njihova dela, oni hoće da odlaze na vino s ljudima koji su glavnoosumnjičeni za tragediju u Novom Sadu - poručio je Selaković.

Podsetimo, tajkunski mediji poput Nove S, objavili su kako je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) danas izdalo naredbu MUP SBPOK da se osumnjičeni ministar kulture Nikola Selaković dovede na saslušanje, imajući u vidu da su za to ispunjeni zakonski uslovi, jer uredno pozvani osumnjičeni Selaković dana 28. novembra 2025. godine nije došao na zakazano saslušanje, a svoj izostanak nije opravdao, navodi se u saopštenju. Po sredi je slučaj "Generalštab".

