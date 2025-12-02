Politika

BRNABIĆ REŠILA ĐILASOVOG MILJUŠA: Saglasna, strašno je šta rade novianrkama Pinka, Informera...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 15:11

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, ušla je u raspravu sa Brankom Miljušem iz SSP.

Foto: InformerTV Printksrin

Rekordan broj napada na novinare po našim trgovima i ulicama. Ja se slažem sa vama. Stravično je šta rade sa novinarkama Informera, Pinka, kampuju ispred RTS-a…

Nemojte, rade svima….

Stravično je to što rade. 15 dana blokada RTS, da ne daju ljudima da dođu na posao, da izađu sa posla, da jedu i piju… to nije viđeno u ovoj zemlji.

