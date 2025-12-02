BRNABIĆ REŠILA ĐILASOVOG MILJUŠA: Saglasna, strašno je šta rade novianrkama Pinka, Informera...
PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, ušla je u raspravu sa Brankom Miljušem iz SSP.
Rekordan broj napada na novinare po našim trgovima i ulicama. Ja se slažem sa vama. Stravično je šta rade sa novinarkama Informera, Pinka, kampuju ispred RTS-a…
Nemojte, rade svima….
Stravično je to što rade. 15 dana blokada RTS, da ne daju ljudima da dođu na posao, da izađu sa posla, da jedu i piju… to nije viđeno u ovoj zemlji.
Preporučujemo
HTELI DA GA NEUTRALIŠU: Šešelj odbio "unosnu" ponudu
02. 12. 2025. u 22:31
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)