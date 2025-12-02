"VUČIĆ JE SVE SUPROTNO OD ĐILASA" Brnabić: Vučić se bori za Srbiju, a Đilas uvek isključivo za sebe
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je suštinska razlika između Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića to što se Vučić bori za Srbiju, a Đilas se uvek isključivo borio za sebe.
- Ono što je danas predsednik Aleksandar Vučić rekao, i sve ono što smo poslednjih nedelja videli u vezi sa NIS, je potvrda toga kako funkcioniše neprincipijelna politika velikih sila. Istovremeno smo videli kako se bori jedna suverena i ponosna zemlja, na čelu sa predsednikom kakav je Aleksandar Vučić. Mi ćemo se za našu zemlju, naše građane i našu privredu izboriti, samo nikada nećemo da se izvinjavamo Đuri što nas je tukao - objavila je Brnabić na mreži X.
Predsednica Skupštine istakla je da se Đilas uvek borio isključivo za sebe.
- A što se Đilasa i njegovog kriminalno-tajkunskog klana tiče, ti su poklonili šta su mogli - od Maršalata do NIS-a, a političku karijeru su priveli kraju bogatiji za stotine miliona evra na računima širom sveta i nekretninama čija se površina meri u hiljadama kvadrata. Vučić nema ni račune, ni nekretnine, nije ništa što je državno poklanjao, a neće ni da otima - ni naše, ni tuđe. Sve suprotno od Đilasa. Suštinska razlika što se Vučić bori za Srbiju, a Đilas se uvek isključivo borio za sebe - zaključila je predsednica parlamenta.
