BAHATI VOZAČ BMW KOJI JE USMRTIO TAKSISTU U NOVOM SADU U DRUŠTVU BLOKADERA! (FOTO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 14:29

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila juče kod Sinagoge, život je izgubio taksista (56), dok se devojci (24) bore za život u Urgentnom centru. U ovoj nesreći povrede su zadobile još četiri osobe, koje se trenutno nalaze van životne opasnosti.

Foto: Društvene mreže

Zbog bahatog ponašanja u saobraćaju, zbog čega je jedna osoba preminula, a pet je povređeno, uhapšen je A.S. (25) iz Beograda.

Iako se pokušava politizovati ova užasna tragedija, pojavljujući se spekulacije da je ovim vozilom smrti upravljao sin nekog moćnika, bliskog vlasti, istina je sasvim drugačija.

Zbog ovakvih insinuacija, za danas je u Novom Sadu najavljen protest, blokada Novog Sada, a u organizaciji SOS taksija. 

Ko je uhapšeni A.S.?

Uhapšeni A.S. koji je usmrtio taksistu u saobraćajnoj nesreći kod Sinagoge u Jevrejskoj ulici, blizak je ni manje ni više nego poznatoj „braći roleks“.

Luka i Lazar Stojaković, poznati su kao kolovođe protesta, bar dok imaju ličnih interesa. Kada novca i interesa nestane, beže u Nemačku. Ili eventualno kada treba da se zloupotrebi majka nastradalog Hrke, onda je tu Lazar da „pruži podršku“, ali malo ležernije obučen, u svilenoj košulji i sa malo jeftinijim satom.

Poslednji skandal koji je privukao pažnju o njima, posle onog sa Severinom, pa slikama sa skupocenim stvarima jeste i novi mercedes koja su braća kupila, sa tablicama koje nose njihove inicijale.

Svi mi dobro znamo koliko novca je potrebno izdvojiti i za kupovinu automobila ali i za izradu personalizovanih tablica. U pitanju je mercedes Benz C 220 AMG, luksuzan automobil čija registracija košta kao minimalac u Srbiji.

Pa se sada postavlja pitanje odakle i ovom blokaderu A.S. novac za onakav skupoceni model automobila? I da li zbog toga što sedi u luksuznom automobilu, misli da može da divlja po ulicama?

Zbog čega su blokaderi izgubili kompas o realnosti i zbog čega misle da su nedostižni?

Da, paradoks bude veći, blokaderi okupljeni oko SOS taksija koji su mesecima podržavali blokadere, najavili su protest zato što je blokader usmrtio njihovog kolegu.

(nsuzivo.rs)

