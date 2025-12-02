Politika

NA KOSMETU NIŠTA NOVO: Grafiti tzv. OVK osvanuli na magistralnom putu Priština-Raška

В.Н.

02. 12. 2025. u 10:53

NA MAGISTRALNOM putu Priština-Raška, u mestu Dudin Krš, na teritoriji opštine Severna Mitrovica jutros su osvanuli grafiti tzv. OVK.

НА КОСМЕТУ НИШТА НОВО: Графити тзв. ОВК осванули на магистралном путу Приштина-Рашка

Foto: Printscreen/Kosovo onlajn

Grafiti tzv. OVK ispisani su na zidovima napuštenih objekata pored puta, javlja reporter Kosovo onlajna.

Mesto Dudin Krš se nalazi praktično na razmeđi opština Južna i Severna Mitrovica, na putu koji Srbi koriste za odlazak za Rašku.

Ovo nije prvi put da se Srbi na KiM susreću sa grafitima koji slave tzv. OVK.

