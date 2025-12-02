NA KOSMETU NIŠTA NOVO: Grafiti tzv. OVK osvanuli na magistralnom putu Priština-Raška
NA MAGISTRALNOM putu Priština-Raška, u mestu Dudin Krš, na teritoriji opštine Severna Mitrovica jutros su osvanuli grafiti tzv. OVK.
Grafiti tzv. OVK ispisani su na zidovima napuštenih objekata pored puta, javlja reporter Kosovo onlajna.
Mesto Dudin Krš se nalazi praktično na razmeđi opština Južna i Severna Mitrovica, na putu koji Srbi koriste za odlazak za Rašku.
Ovo nije prvi put da se Srbi na KiM susreću sa grafitima koji slave tzv. OVK.
