NA KOSMETU NIŠTA NOVO: Grafiti tzv. OVK osvanuli na magistralnom putu Priština-Raška

NA MAGISTRALNOM putu Priština-Raška, u mestu Dudin Krš, na teritoriji opštine Severna Mitrovica jutros su osvanuli grafiti tzv. OVK.

Foto: Printscreen/Kosovo onlajn

Grafiti tzv. OVK ispisani su na zidovima napuštenih objekata pored puta, javlja reporter Kosovo onlajna.

Mesto Dudin Krš se nalazi praktično na razmeđi opština Južna i Severna Mitrovica, na putu koji Srbi koriste za odlazak za Rašku.

Ovo nije prvi put da se Srbi na KiM susreću sa grafitima koji slave tzv. OVK.