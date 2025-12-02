VUČIĆ O U NIS-U: Dali smo dozvolu za zatvaranje Rafinerije - rezerve su pune (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio medijima.

Foto Novosti

Nakon sastanka, predsednik Vučić obratio se medijima. Predsednik je izjavio da nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD za licencu o nastavku rada NIS-a, kao i da je srpska strana dala dozvolu za gašenje Rafinerije u Pančevu.

- Građani Srbije, nemamo dobrih vesti za vas što se tiče napretka po pitanju NIS-a, nekoliko važnih informacija ćemo dati oko mera i šta je sve ono što država Srbija preduzima i šta je ono što ćemo da uradimo u narednom periodu. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak sanbedanja naftom od strane vlade SAD. Nismo dobili pozitivan odgovor. Ne samo da sam razočaran, već i iznenađen. Ne razumem ni šta su radili, trudim se da stvari racionalizujem u životu i da bez emocija, iako kada vodite zemlju i kada volite svoju zemlju, ne možete da to činite bez emocija, trudio sam se da se stavim u njihove cipele i da analiziram šta je to tačno što rade, i moram da priznam da nisam sasvim shvatio. Svašta o meni možete da kažete, ali teško da spadam u najgluplje. To je njihova stvar, ali mi to moramo da prihvatimo kao činjenicu. Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju i da im se ne prodaje. Nema nikakve sumnje. Nije novac uopšte u pitanju, u pitanju je politika. I to je logično, njihovo pravo. Oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što i Amerikance baš mnogo drugo ne interesuje, osim njihovih geopolitičkih interesa. Opet nije neki veliki novac u pitanju. Za sada strada samo Srbija - kazao je predsednik.

"JANAF nije dao Srbiji da uveze naftu koja nije bila za rafineriju, već za robne rezerve"

- Hrvatski JANAF nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, nisu želeli da poveruju da nećemo da damo NIS-u, iako smo garantovali i ponudili da imaju svoje posmatrače, da imaju svoj monitoring sistema, da i oni i Amerikanci i svi drugi vide da ćemo mi tu naftu da uskladištimo u robne i obavezne rezerve Srbije, a ne da dajemo rafineriji, pa oni da izbacuju u operativne rezerve svoje naftne derivate i bilo što slično. Oni su to odbili, oni kažu nije NIS pod sankcijama, nego cela Srbija. Zašto? Ne znaju da nam objasne - istakao je Vučić.

Naveo je da je 54. dan od kada su uvedene američke sankcije NIS-u i da građani nisu mogli da primete bilo kakve probleme u snabdevanju.

- Nikakve probleme niste primetili, to govori koliko je država ozbiljna. Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države - naveo je predsednik.

Data dozvola za zatvaranje Rafinerije

Vučić je dodao da je Srbija dala dozvolu za zatvaranje Rafinerije.

- Ministarka za rudarstvo obavestiće danas NIS da nemamo nagoveštaja da će SAD dati licencu za rad Rafinerije u Pančevu, što će prouzrokovati prestanak rada Rafinerije. Mi smo dozvolu za zatvaranje Rafinerije dali. I sinoć smo obavljali razgovore sa ljudima iz Vašingtona - rekao je Vučić i dodao da je srpska strana i sinoć obavila važne razgovore sa ljudima iz Vašingtona.

O sekundarnim sankcijama

- Do kraja nedelje imaće platni promet, NIS ima dovoljno vremena da isplati plate, plati dobavljače. Nakon toga merićemo dan za danom. Svaka poslovna banka može da bude kažnjena, naša centralna banka može da dobije sekundarne snakcije. Kad god da se prekine platni promet to su ogromni problemi za kompaniju. Mi danas više nnj možemo, kada NIS potroši rezerve, mi ne možemo NIS-u da dajemo naše rezerve. Obavezne rezerve pripadaju državi. Mi ćemo da dajemo naftne derivate, ali svim drugim a ne NIS-u. Imamo dovoljno goriva samo što će ljudi morati da idu na druge pumpe. Šta god da probamo da radimo cela zemlja je pod pritiskom mogućih sankcija. Od ponedeljka ćemo odlučivati na dnevnom nivou - rekao je predsednik.

- Dobijaćete informacije na svaka dva dana. Nikakve panike što se goriva tiče, što se naftnih derivata tiče - rekao je Vučić.

O dodatnim merama

- Ne mislimo da postoji potreba za bilo kakvom panikom. Kada ljudi znaju da goriva ima, nema velike filozofije. Ne razmišljamo jer svega imamo dovoljno. Na dnevnom nivou ćemo da reagujemo. Gledaćemo kako da racionalizujemo - kazao je predsednik.

O preventivnim napadima NATO na Rusiju

- Kada sam govorio da razmišljaju i pripremaju se, svi su govorili evo ga drama kvin. Na žalost to je realnost u kojoj živimo. Dovoljno je da vidite stanje na frontu, onda je jasno da dolazi do sve veće nervoze. Svi samo zaboravljaju na jednu stvar. Ne želeći da se mešam. Nemojte da smetnete sa uma da su Rusi tu negde imali zadršku, bude li preventivnih udara na Rusiju, uopšte ne bih bio iznenađen žešćim odgovorom. Ništa ne razumem. Kada udari krv u glavu, svi žele samo pobedu svoju i poraz drugih.

O izborima u Mionici

- Stalna kuknjava o batinašima i nasilju. Ajte da budemo fer, imaćemo još mnogo lokalnih izbora. Da se svi lepo umirimo i počnemo da razgovaramo, da ne mora svako biračko mesto da nam obilaze Kokanović, Manojlović... Umirite se, ljudi. I oni koji teraju na sve to. Prihvatili smo da se poništi biračko mesto u Jarkovcu. rekli smo - nema problema. Pogledajte kakva tuča u kafani, u kafani sede pristalice SNS. Na N1 kažu - građani uzvraćaju. O kom nasilju pričate? O pucnjima, ranjavanju nožem...Kada rane čoveka, niko ne zna ni ime ranjenog čoveka, jer Miloš Nikolić nije čovek. Koliko god ljudi da pretuku, uvek su oni žrtve. Branka Lazić i svi novinari Informera su dozvoljene mete njima. Ne možete da čestitate pobedniku. Je li vas neko tukao, maltretirao? Ništa vam se nije desilo. Što ne priznate poraz? Nemojte da od onih koji su progonitelji i batinaši pravite nevine žrtve. Nemojte da mešamo babe i žabe. Znate li koliko je naših prostorija spaljeno - kaže Vučić.

O povećanju penzija

- Pozivam sve na mir, imamo mnogo problema za koje nismo krivi. Izbori će pokazati. Želim da čestitam penzinerima na velikom povećanju od 12,2 posto, pošto su obmanjivali narod u danima pred izbore lokalne kako ćemo da prekinemo isplatu penzija, kako nema para. Mi para imamo na računu, skoro četiri milijarde evra imamo na računu. Mnogo bogatije zemlje to nemaju. To vam govorim jer je decembar mesec. Naša kasa je dobro popunjena, penzioneri da ne brinu. Sledeće godine da očekuju i dalje dobra i velika povećanja. Prvo povećanje osetiće malo ranije, pre Božića, da mogu sa svojim porodicama da nadomeste troškove - naveo je Vučić.