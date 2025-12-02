BLOKADERSKI "DANAS" O OPOZICIJI: Provaljeni ste! Glumite u Skupštini

"PROVALjENI ste, glumite u Skupštini!", poručio je blokaderski list "Danas" opoziciji.

Foto: Printscreen/Danas

Naime, u analizi Dragice Stanojlović, Danas udara na opoziciju i konstatuje:

"Gluma dela opozicije u Skupštini je provaljena, efekti se naslućuju. Svojim prisustvom daju privid višestranačkom principu, neophodnom za demokratsko ustrojstvo isntitucija".

Foto: Printscreen/Danas

Ovaj napad Danasa na opoziciju samo je još jedan od činova drame, rasprave i haosa blokadera koji traje već danima.

Emocije su naročito uzavrele nakon gostovanja Marinike Tepić i Zdravka Ponoša u Utisku nedelje, gde su se oni otvoreno izjasnili da blokaderska lista neće imati njihovu podršku. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!