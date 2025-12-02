BLOKADERSKI "DANAS" O OPOZICIJI: Provaljeni ste! Glumite u Skupštini
"PROVALjENI ste, glumite u Skupštini!", poručio je blokaderski list "Danas" opoziciji.
Naime, u analizi Dragice Stanojlović, Danas udara na opoziciju i konstatuje:
"Gluma dela opozicije u Skupštini je provaljena, efekti se naslućuju. Svojim prisustvom daju privid višestranačkom principu, neophodnom za demokratsko ustrojstvo isntitucija".
Ovaj napad Danasa na opoziciju samo je još jedan od činova drame, rasprave i haosa blokadera koji traje već danima.
Emocije su naročito uzavrele nakon gostovanja Marinike Tepić i Zdravka Ponoša u Utisku nedelje, gde su se oni otvoreno izjasnili da blokaderska lista neće imati njihovu podršku. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!
Preporučujemo
"UMORILI SMO SE OD VAS..." Olja Bećković "gazi" Mariniku Tepić bez milosti (VIDEO)
01. 12. 2025. u 22:07
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)