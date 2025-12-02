Politika

BLOKADERSKI "DANAS" O OPOZICIJI: Provaljeni ste! Glumite u Skupštini

В.Н.

02. 12. 2025. u 10:09

"PROVALjENI ste, glumite u Skupštini!", poručio je blokaderski list "Danas" opoziciji.

БЛОКАДЕРСКИ ДАНАС О ОПОЗИЦИЈИ: Проваљени сте! Глумите у Скупштини

Foto: Printscreen/Danas

Naime, u analizi Dragice Stanojlović, Danas udara na opoziciju i konstatuje:

"Gluma dela opozicije u Skupštini je provaljena, efekti se naslućuju. Svojim prisustvom daju privid višestranačkom principu, neophodnom za demokratsko ustrojstvo isntitucija". 

Foto: Printscreen/Danas

Ovaj napad Danasa na opoziciju samo je još jedan od činova drame, rasprave i haosa blokadera koji traje već danima. 

Emocije su naročito uzavrele nakon gostovanja Marinike Tepić i Zdravka Ponoša u Utisku nedelje, gde su se oni otvoreno izjasnili da blokaderska lista neće imati njihovu podršku. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu