MARINIKA I PONOŠ STUDENTIMA BLOKADERIMA: Nema ništa od naše podrške - Mi smo odmah kao stranka rekli da nećemo! (VIDEO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 09:08

SVAĐE i trvenja među blokaderima traju već nedeljama, a poslednjih dana rat među blokaderima dostigao je vrhunac.

Foto: Printscreen/Jutjub

Poslednji međusobni napadi dolaze od strane Zdravka Ponoša i Marinike Tepić. 

Naime, oni su gostujući u Utisku nedelje otvoreno napali studente blokadere i otvoreno se izjasnili da nemaju njihovu podršku. 

Lider pokreta SRCE Zdravko Ponoš rekao je tako da nema podrške blokaderima sa fakulteta.

On je naglasio da je besmisleno nekoga podržavati bezrezervno. 

- Mislio sam da će profesori biti taj most između opozicije i studentskog pokreta, jer ona varijanta da mi nekog bezrezervno podržimo, mi smo odmah kao stranka rekli da to nećemo da podržimo - rekao je Ponoš. 

Pogledajte njegovu izjavu:

Takođe, pored blokadera na fakultetima, Ponoš je u ovom gostovanju udario i na rektora Đokića:

- Poslednjih nekoliko nedelja ili meseci imam utisak da se rektor Đokić povukao, gde je on nestao, šta se desilo sa njim? Taj čovek je uživao ogromno poverenje i studenata i čini mi se nas iz opozicije. Nigde ga nema - rekao Ponoš.

Ovom narativu među blokaderima pridružila se u istoj emisiji i Marinika Tepić. 

Naime, Olja Bećković, voditeljka emisije Utisak nedelje upitala je Mariniku Tepić, potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP), da li će ispuniti zahtev studenata i dati im bezuslovnu podršku, kao što je uradila Demokratska stranka.

- Iskreno ne, zato što mislim da naš posao jeste, s obzirom da smo mi profesiomalni političari - rekla je Tepićeva.

Pogledajte njenu izjavu:

Blokaderi samo maštaju da se dokopaju vlasti, iako su svesni da ih narod ne želi. Ipak, izbore pošto-poto žele, jer im je izborni dan prilika da prave haos na ulicama. Pritom, raskol u njihovim redovima sve je veći, a svađe se nastavljaju iz dana u dan...

