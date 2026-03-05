RUTEU STIGLA OŠTRA PORUKA ČLANICE NATO: Ko kaže da većina podržava udare na Iran?

ŠPANSKA ministarka odbrane Margarita Robles oštro je danas odbacila tvrdnju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da postoji "široka podrška" članica saveza ratu koji američki predsednik Donald Tramp vodi protiv Irana.

- Španija ne deli njegovo mišljenje - rekla je Robles u intervjuu za španski radio Kadena ser.

Njene izjave kontriraju Ruteovim jučerašnjim tvrdnjama da NATO saveznici u osnovi, u velikoj meri, podržavaju ono što predsednik Sjedinjenih Američkih Država radi.

U intervjuu za Njuzmaks, Rute je rekao da članice NATO-a "takođe omogućavaju ono što SAD sada rade u regionu, uklanjajući iranske nuklearne sposobnosti, kao i raketne kapacitete", prenosi Politiko.

Tramp je kasnije podelio Ruteov intervju na svom nalogu na mreži "Istina". Kako navodi briselski portal, Madrid je jedan od najoštrijih kritičara eskalacije sukoba na Bliskom istoku i odbio je da SAD koriste zajedničke vojne baze na španskoj teritoriji za svoje napade.

U jučerašnjem televizijskom obraćanju, španski premijer Pedro Sančez naglasio je da poštovanje međunarodnog prava mora da bude primarno i izjavio da njegova zemlja kaže "ne" ratu.

Robles je istakla da protivljenje Španije napadima na Teheran ne umanjuje njenu vrednost kao člana NATO-a. Ona je rekla da je španski protivvazdušni raketni sistem Patriot pomogao u otkrivanju iranske rakete oborene nad Turskom i naglasila da Madrid ostaje "čvrsto posvećen član Atlantskog saveza".

Takođe je potvrdila spremnost Madrida da učestvuje u odbrambenoj misiji na Kipru nakon što su iranski dronovi napali britanske baze na teritoriji članice EU.

Neposredno posle intervjua, špansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je fregata za vazdušnu odbranu Kristobal Kolon, najnapredniji španski brod, upućena da se pridruži grčkim i francuskim ratnim brodovima i lovcima raspoređenim radi pružanja pomoći Kipru.

Robles je dodala da se sinoć sastala sa američkim ambasadorom u Madridu Benjaminom Leonom juniorom i rekla mu da, iako je Španija veran saveznik, odlučna je da poštuje principe multilateralizma i sopstveni suverenitet.

- Španija je ponosna zemlja i nećemo da slušamo predavanja. Zahtevamo poštovanje - rekla je Robles.

