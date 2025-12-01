"UMORILI SMO SE OD VAS..." Olja Bećković "gazi" Mariniku Tepić bez milosti (VIDEO)
OLjA Bećković je u svojoj emisiji Utisak nedelje "gazi" Mariniku Tepić.
- Zašto ljudi veruju da ste vi svoje pokazali, dajte sad neka se pokažu ovi, rekli ste svoje, umorili smo se od vas 13 godina... Jeste li čuli nešto da ste pomislili da tu ima nešto? - rekla je Olja Bećković.
Podsetimo, U emisiji Utisak nedelje juče se desio pravi "fajt" .
Nesklad među blokaderima nešto je što stalno viđamo u poslednje vreme.
Ne mogu da se ujedine niti oko jedne jedine ideje, a svako malo neko se sporečka, proziva, neko se od nekoga opere...
Tako je Marinika Tepić bila vrlo neprijatna prema Olji Bećković, čija je gošća bila.
- Žao mi je što ste nezainteresovani - rekla je Marinika Olji dok su razgovarale o jednoj temi.
Bećković je rekla: Pa nisam nezainteresovana - ponavljala je, a Marinika je sve vreme prekidala i terala svoju priču.
Nevešto je voditeljka probala da se odbrani od Marinike Tepić, a kako je to izgledalo pogledajte u snimku ispod:
Ljudi su se smejali ovoj raspravi, a jedan od komentara na ovu objavu bio je: "Ovi će na kraju da izađu da protestuju protiv studenata".
